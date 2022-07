Anca Țurcașiu a suferit un accident casnic cumplit! Artista și-a rupt piciorul și a crezut că nu va mai putea face nimic: „Am plâns vreo 6 ore încontinuu”

In articol:

Anca Țurcașiu este, fără doar și poate, una dintre cele mai apreciate artiste din showbiz-ul românesc. Niciodată în toată cariera ei nu și-a dezamăgit fanii, nici atunci când i-a fost greu să urce pe scenă.

În urmă cu o vară, vedeta a suferit un accident cumplit în propria locuință. A alunecat pe gresie și și-a rupt piciorul, iar în acel moment a crezut că nu-și va mai putea duce la bun sfârșit toate proiectele în care era implicată. Însă perseverența și ambiția sunt două calități pe care Anca Țurcașiu a demonstrat că le are.

Anca Țurcașiu [Sursa foto: Instagram]

Anca Țurcașiu a lipsit doar de la un singur spectacol și nu din cauza piciorului rupt: „ Am plâns vreo 6 ore încontinuu și nu mă puteam uita în oglindă”

Imediat după incident, Anca Țurcașiu a mers la medic, care după ce a examinat-o i-a spus clar cu ce se confruntă: fractură de rotulă. A fost momentul în care vedeta a izbucnit în lacrimi și a crezut că toată vara ei, plină de spectacole și prezentări, este compromisă.

„Mi-am rupt piciorul astă vară. Mi-am fracturat rotula, am căzut în apartamentul de la mare. Fiind gresie, am fost udă pe talpa de la papuc și când am luat curba, mi-a fugit piciorul și am căzut. Eu fiind o persoană destul de împiedicată, am acest defect, dacă este orice fel de groapă sau orice fel de delușor sau de piatră în picioarele mele. Am fost adunată de pe jos de multe ori în viața asta. Am zis că am căzut, nu am nimic, numai că de data asta a fost rău. Și când medicul mi-a spus cu o seninătate caracteristică unei persoane care vede asta în fiecare zi: <<Doamnă, aveți dublă fractură de rotulă! Trebuie să faceți asta, asta, asta>>. Eu am început să plâng și îmi curgeau lacrimile. <<Doamnă, auziți ce vă spun? Se pare că nu auziți, o să vă scriu pe foaie>>”, a declarat Anca Țurcașiu pentru Viva.ro.

Citeste si: „Îți strălucesc ochii, îți strălucește pielea”. Ioana Ginghină, despre dieta cu pepene roșu. La câte kilograme a ajuns vedeta- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Anca Țurcașiu [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: „Am fost împreună de la răsărit la apus” Anca Țurcașiu, dezvăluire neașteptată după ce a spus că vrea să-și refacă viața. Cu cine își petrece tot timpul?

A lipsit o singură seară de la un spectacol de teatru în care trebuia să joace, dar nu din cauza piciorului rupt, ci pentru că vedeta plânsese atât de mult încât povestește că nici măcar nu mai putea să se privească în oglindă.

Colegii ei au avut, însă, grijă de ea, iar personajul pe care ea îl interpreta a fost transformat. Astfel că personajul a fost rescris, iar de data aceasta avea piciorul rupt și purta cârje. Și până în ziua de azi, Anca Țurcașiu joacă rolul așa.

Citeste si: După ce a fost surprinsă cu un bărbat pe plajă, Anca Țurcașiu rupe tăcerea despre viața ei sentimentală: „Am ieșit să ne relaxăm”

„A fost singura seară în care nu mi-am ținut spectacolul, nu din cauza piciorului, ci din cauza faptului că eram umflată de cât am plâns. Am plâns vreo 6 ore încontinuu și nu mă puteam uita în oglindă”, a povestit vedeta pentru sursa menționată anterior.