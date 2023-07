Anca Țurcașiu își va petrece vara la mare, pentru cel de-al 23-lea an consecutiv. Vedeta a mărturisit ce planuri are pentru următoarea perioadă: „Îi aștept pe toți prietenii noștri”

In articol:

Anca Țurcașiu are 53 de ani, dar vârsta nu o împiedică să își etaleze silueta de invidiat de plajele din țara noastră. În ultimii 23 de ani, actrița și-a petrecut fiecare vară pe litoralul Mării Negre, acolo unde nu merge, însă, pentru a se relaxa. Vedeta a mărturisit că și anul acesta se va afla pe plajă în sezonul cald și a povestit ce planuri are pentru următoarele luni.

Anca Țurcașiu a mărturisit că își va petrece întreaga vară pe litoral, acolo unde merge pentru a munci. Vedeta este în fiecare an gazda unui show de entertainment, în cadrul unui resort de lux de la mare. În plus, pe lângă activitatea din zonele însorite, aceasta va ține și câteva cursuri online de arta conversației și ținuta în societate, organizate pentru copii.

„Da, urmează să îmi petrec toată vara la mare, pe litoral, în locul în care sunt în fiecare an, gazda show-ului de entertainment la hotelul din Mamaia. Și îi aștept pe toți prietenii noștri și care vor veni, să sperăm și din cei noi, așteptăm clienți noi.(...) Chiar în vara aceasta țin cursurile mele despre arta conversației și ținuta în societate, chiar imediat cum ajung la mare o să fac promovarea pentru curs”,

a declarat Anca Țurcașiu pentru Viva.ro

Anca Țurcașiu își va petrece întreaga vară pe litoral [Sursa foto: Facebook]

Anca Țurcașiu nu pune preț pe lucrurile materiale

Celebra actriță a mărturisit că nu dă foarte mulți bani pe haine și bijuterii, ba chiar împrumută uneori rochii pentru spectacolele sale. De asemenea, vedeta a recunoscut că nu pune prea mare preț pe lucrurile materiale și nu o impresionează atât de mult hainele și bijuteriile mult prea scumpe.

„Puține, nu am multe(n.red. rochii). Pentru evenimente de obicei împrumut. Am câteva la care țin foarte mult, dar nu, chiar nu îmi umplu garderoba de lucruri.(...) Am o mie de perechi(n.red. de cercei). Eu nu sunt cu firmele, nu mă întrebați despre ele. Eu nu am fost în viața mea ahtiată după branduri, diamante și alte lucruri. Bogăția mare este în cu totul alte locuri”, a mai povestit Anca Țurcașiu.