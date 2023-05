Anca Țurcașiu, prima reacție după ce Gheorghe Gheorghiu a vorbit despre ea la TV! Ce se întâmplă, de fapt, în viața ei amoroasă: „Un bărbat cu care să pot să am o poveste de iubire”

In articol:

Anca Țurcașiu și Gheorghe Gheorghiu au format un cuplu timp de 5 ani. Deși s-au despărțit și au mers pe drumuri separate pe partea personală, cei doi au rămas prieteni și sunt chiar colegi de breaslă.

Anca Țurcașiu, reacție după ce Gheorghe Gheorghiu a vorbit despre ea

Gheorghe Gheorghiu a vorbit despre vedetă la TV, iar acum aceasta a dezvăluit în ce relații au rămas după despărțire, dar și ce se întâmplă în aceste moment în viața ei amoroasă.

În urmă cu puțin timp, Gheorghe Gheorghiu a vorbit despre Anca Țurcașiu la TV. Acesta a avut doar cuvinte de laudă la adresa fostei partenere și a mărturisit că „era frumoasă, poate prea frumoasă...”. La cele auzite, cântăreața a reacționat și a recunoscut că se bucură că bărbatul a vorbit frumos despre ea.

Cât despre frumusețea sa exterioară, vedeta a mărturisit că nu i-a adus niciodata prejudicii, ci mai degrabă crede că cea interioră este importantă. Actrița este de părere că personalitatea, caracterul și carisma sunt cele care ies în evidență și cuceresc mai mult decât un corp lucrat și un chip perfect.

„Da, mă bucur că a vorbit frumos despre mine, pentru că am avut o relație frumoasă. Frumusețea nu mi-a adus prejudicii deloc. Frumusețea cred că vine cu ceva, este acel ceva ce iese din sinele tău prin privire, prin zâmbet, prin gesturi: carismă. Cred că asta este ceea ce cucerește mai mult decât frumusețea corpului sau a chipului”, a mărturisit Anca Țurcașiu, pentru viva.ro.

Anca Țurcașiu, despre viața amoroasă

Anca Țurcașiu a mărturisit că acum nu formează un cuplu cu nimeni, însă nu ar spune „Nu” în cazul unei relații. Cu toate acestea, vedeta nu se simte singură și recunoaște că este înconjurată de oameni cu care face diferite activități. Artista este liberă să facă ce vrea ea și nimic nu o oprește să își îndeplinească toate dorințele și să fie fericită.

Citește și: "Nu implora niciodată pentru o relație" Ce se întâmplă în viața Ancăi Țurcașiu? Mesajul cu care actrița și-a pus fanii pe gânduri

„În plan personal, nu s-a schimbat nimic în viața mea: sunt într-o solitudine care mă face foarte fericită. N-am să folosesc cuvântul singurătate, pentru că sunt înconjurată de foarte mulți prieteni dragi cu care petrec mult timp, socializez foarte mult.(...)

Am o viață foarte frumoasă și mă simt liberă să fac ce vreau, ce simt, ce mă bucură cel mai tare în fiecare moment. Dar, așa cum am mai spus și în alte interviuri, pentru că întrebarea aceasta este frecventă, nu spun „NU, îmi doresc să întâlnesc un bărbat cu care să pot să am o poveste de iubire, o relație… Cine nu își dorește să iubească și să fie iubit?! E logic! Deci, trimit în Univers gândul meu”, a mai spus vedeta.

Cum arată bărbatul ideal pentru actriță?

Anca Țurcașiu ar vrea ca bărbatul de lângă ea să îndeplinească niște condiții. Acesta ar trebui să aibă un statut social în acord cu cel al vedetei, să fie tandru, inteligent, cult. Artista a recunoscut că nu prea a avut parte de relații, întrucât a fost căsătorită timp de 23 de ani, însă niciodată nu s-a întâmplat să nu aibă curajul de a-și exprima sentimentele în fața unui bărbat.

„Of, Doamne, cu bărbații ăștia e cam complicat! Ce aștept de la un bărbat? Mi-ar plăcea să fie tandru, inteligent, cult, chipeș, să aibă un statut social care să fie în confort cu al meu. Sunt foarte multe lucruri, iată!

(...)Nu cred că a existat vreo poveste în viața mea care nu s-a materializat și acum o regret, pentru că eu nu prea am avut relații. Am fost măritată 23 de ani, nu m-a interesat alt bărbat. Ca să răspund la a doua întrebare, nu se pune problema astăzi că n-aș avea curaj să spun unui bărbat ce simt”, a adăugat Anca Țurcașiu.

