Anca Țurcașiu, secretul unei siluete suple! A renunțat la acest aliment de peste 30 de ani

In articol:

În vârstă de 52 de ani, Anca Țurcașiu se mândrește cu un corp de invidiat, iar doamnele și domnișoarele au fost mereu pe cât se poate de curioase să afle ce face actrița pentru a se menține în formă.

Ei bine, nu de mult, Anca a făcut o serie de declarații privind alimentația sa, dezvăluind că a renunțat la carne de mai bine de 30 de ani, iar

până de curând nu mânca nici pește și, mai mult decât atât, este și o persoană activă, care face sport și mișcare regulat.

Citeste si: Anca Țurcașiu, mesaj emoționant după nunta fiului ei. Fanii au observat altceva: „Este un gram de tristețe”

De asemenea, actrița a mai precizat că a renunțat și la lactate, la recomandarea medicilor, căci se confrunta cu o afecțiune articulară. De precizat este că, după ce a renunțat la acestea, a dispărut și afecțiunea pe care o avea.

Citeste si: Adda a aflat că are două chisturi pe creier! Cum se simte vedeta- kfetele.ro

Citeste si: Saveta Bogdan se plânge că a ajuns la sapă de lemn și abia îi mai ajunge pensia- bzi.ro

„Nu am fost o carnivoră niciodată. Nu dau sfaturi. De 31 de ani fac asta. Acum mănânc din când în când pește. Nu am făcut un caz din asta și nu am dat niciodată sfaturi. Aș vrea să dau 30 de ani înapoi, să mănânc carne de dimineața până seara și să văd diferența. Nu se poate. Mă gândesc în fiecare zi să mănânc sănătos, să fac sport și să dorm. A fost însă foarte greu să renunț la lactate. Părerile sunt împărțite oricum. La lactate am renunțat pentru că am avut o inflamație articulară, de care am scăpat după ce am renunțat la lactate. Întotdeauna merg către specialiști. De frici trebuie să ne eliberăm.”, a povestit actrița, în cadrul unei emisiuni TV.

Anca Țurcașiu a fost accidentată la genunchi în vara anului trecut

În urma cu un an, Anca Țurcașiu a suferit o accidentare destul de gravă. Mai precis, actrița a alunecat pe gresie și și-a rupt rotula, motiv pentru care a fost nevoită să se folosească de cârje o perioadă.

Citeste si: "Arăți precum o prăjiturică". Anca Țurcașiu a înnebunit litoralul! Frumoasa cântăreață arată senzațional în costum de baie| EXCLUSIV

„Am avut mult ajutor de la prieteni, de la Radu, băiatul meu. Mi-am ținut spectacolele în fiecare seară. Am avut mult timp să citesc, să mă uit la filme, m-am odihnit. Nu am scos gresia, dar acum suflu și în iaurt, știi cum e. Durerea e inevitabilă, suferință e opțională. Nu am vrut să mă victimizez, am mers mai departe.”, declara actrița în urmă cu un an despre acest episod.