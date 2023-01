Anchetă într-o școală din Vaslui, după ce un copil de 7 ani a fost bătut de un învățător pentru că nu știa tabla înmulțirii

In articol:

Caz șocant într-o școală din județul Vaslui, după ce o învățător a bătut un elev de doar 7 ani, pe motiv că nu știa tabla înmulțirii.

Anchetatorii au deschis un dosar penal pe numele cadrului didactic.

Scena dramatică s-a întâmplat la o școală din Protopopești, comuna Tăcuta. Cadrul didactic a lovit un băiețel, în vârstă de 7 ani, cu bățul peste mână, deoarece băiatul nu știa tabla înmulțirii. Cazul a ajuns în atenția autorităților, care au deschis un dosar penal pe numele învățătorului, după ce mama băiatului a povestit ce s-a întâmplat în mediul online. Mai mult decât atât, mama băiatului susține că acesta nu mai vrea să meargă la școală de frică.

„ Să vă arăt cum arată bietul copil de 7 ani care a fost bătut cu bățul la mânuțe de domnul învățător de la școala Protopopești, comuna Tăcuta, pentru că nu știa tabla înmulțirii. Acești învățători, profesori, care după atâția ani de la Revoluție nu au învățat nimic despre educarea copiilor într-un mod normal.

Vrem în școala noastră profesori și învățători care au răbdare cu copiii. Acest copil este traumatizat, nu vrea să meargă la școală de frică!”, a povestit mama băiatului, pe rețelele de socializare.

Conducerea Inspectoratului Școlar Județean Vaslui s-a autosesizat în acest caz. Învățătorul a recunoscut că l-a lovit pe băiat, iar poliția a deschis un dosar penal pentru purtare abuzivă.

"O echipă formată din doi inspectori din cadrul instituţiei s-a deplasat la şcoala respectivă, pentru a efectua verificări cu privire la aspectele semnalate. Vom reveni cu un punct de vedere, în funcţie de rezultatele acestor verificări", a declarat Andrei Huiban, purtătorul de cuvânt al ISJ Vaslui.

Băiatul este în grija bunicii, în timp ce mama lui lucrează în străinătate

Elevul de 7 ani, lovit de învățător cu bățul peste palmă, este în clasa a II-a și locuiește împreună cu bunicii săi. Părinții acestuia lucrează în străinătate și au fost șocați când au aflat ce i s-a întâmplat fiului lor.

„ Copilul e în grija mea, eu răspund de el. Normal că i-am făcut poză și i-am trimis mamei lui să-l vadă. Ea lucrează în Franța și nu i-a venit să creadă, a zis că ea muncește prin străinătate ca să își poată da copilul la școală și profesorii îl bat!?”, a declarat bunica băiatului, pentru Vremea Nouă.

Bunica băiatului a povestit că incidentul s-a petrecut la finalul săptămânii trecute. De asemenea, nu este de acord cu atitudinea cadrului didactic și susține că trebuia să îi pună o notă mică nepotului ei, în niciun caz să îl lovească.

Citește și: Un adolescent de 17 ani a fost bătut dur în noaptea de Revelion. Mama băiatului luptă pentru dreptate: „L-a lovit cu pumnul în față”

„ Vineri am trimis copilul la școală, iar la ora 13:00 termina cursurile. Eu eram la poartă, așteptam să iasă, au ieșit o parte dintre elevi, dar cei din clasa a II-a nu mai ieșeau din clasă. Doamna Baciu s-a dus să vadă ce fac copiii, al meu stătea în bancă, avea palma roșie și nu voia să iasă din clasă. A ieșit până la urmă cu doamna Baciu, a venit afară și nu putea să deschidă gura să vorbească. L-am luat ușor, ușor și, până la urmă, mi-a zis: Mamaie, am luat bătaie că nu am știut la matematică pe sărite tabla înmulțirii. Câte cifre, atâtea bețe la palmă.

Marți am mers și am vorbit cu domnul director, m-a pus să scriu ce s-a întâmplat și am dus hârtia la domnul director de la Tăcuta. Astăzi (n. red. – miercuri) am vorbit și cu domnii de la ISJ. Nu pot să tac. Fie că este copilul meu sau al altuia, el nu trebuie bătut. Nu știe, îi dati nota 4, dar nu trebuie să îl bați. A zis că a fost puțin nervos. Eu înțeleg, dar asta nu înseamnă că trebuie să se descarce pe copii”, a mai spus bunica băiatului.

