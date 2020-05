In articol:

Anda Adam a rupt tăcerea.

Speculațiile referitoare la ruptura dintre artistă și soțul ei au început să apară după ce vedeta ar fi șters toate fotografiile în care apărea alături de Sorin, lucru pe care l-a făcut și bărbatul la scurt timp. Mai mult decât atât, Anda Adam a fost surprinsă fără verighetă, iar asta i-a dus pe mulți cu gândul la o despărțire între cei doi.

Invitată la o emisiune tv, Anda Adam a rupt tăcerea și a vorbit pentru prima dată despre despărțirea de soțul ei.

Nu o să vin niciodată să dau detalii despre viața mea intimă. Nu sunt genul care să îmi spăl rufele în public. Nici când am fost provocată nu am dat curs unor speculații. M-a sunat lumea să mă întrebe dacă am divorțat. Ca să concluzionez, când voi pune pe rețelele de socializare că nu mai formez un cuplu, atunci să credeți. Toată lumea se mai ceartă, mai ales în perioada asta de autoizolare”, a declarat cântăreața.

Primele semne că relația lor s-ar fi încheiat

Anda Adam și Sorin au dat mai multe semne pe rețelele de socializare că s-ar fi despărțit. Cei doi s-au căsătorit în 2015 și au o fetiță împreună, pe Evelin. Cei doi par să nu fie în cei mai buni termeni în ultima perioadă. Anda a fost surprinsă fără verighetă, la fel și soțul ei.

Chiar dacă n-au mai fost surprinși de mult timp împreună, cei doi nu se mai afișează nici în mediul online. Cântăreața nu a mai postat deloc fotografii cu soțul ei. Mai mult dect atât, ei nici măcar nu se mai urmăresc pe rețelele de socializare.

Aceste semne au dat de înțeles fanilor că ceva s-a întâmplat în căsnicia lor și au decis să se separe. În urmă cu câteva luni, Anda Adam vorbea despre cât de mult își mai dorește un copil.