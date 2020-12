Anda Adam a vorbit despre experiența Ferma! "În ultimele 5-6 zile am plâns zi de zi..."

Anda Adam este una dintre cele mai cunoscute artiste de la noi din țară. Pentru că nu se dă niciodată înapoi în fața provocărilor, frumoasa blondină a acceptat să participe la competiția Ferma. Chiar dacă nu a reușit să câștige premiul cel mare, vedeta se declară mulțumită de întreaga expriență.

Anda Adam, declarații despre Ferma

In articol:

Cunoscuta vedetă a declarat faptul că i-a fost extrem de greu pe toată perioadă filmărilor, din cauza faptului că îi era dor de fetița ei, Evelin. Ba chiar mai mult, Anda declara faptul că a plâns în ultimele 5-6 zile, pe ascuns, cu poza micuței în brațe.

Citeste si: Anda Adam, dezvăluiri emoționante despre divorțul părinților ei! "Eu nu simțeam că sunt despărțiți..."

Citeste si: Relaxarea, condamnare sigură la moarte? Medicii fac praf decizia guvernului! - evz.ro

Citeste si: Lichidul care previne infectarea cu noul coronavirus. Ce spune Streinu Cercel despre apa de la robinet - bzi.ro

„A fost foarte greu pentru că filmam foarte mult și nu am putut vorbi la telefon așa cum ne-am fi dorit. La ‘Exatlon era și diferența mare de fus orar. Am avut cu mine un pandantiv pe care îl poartă Evelin.

Și, normal, mi-am alinat dorul cu fotografiile și înregistrările video pe care le aveam în telefon. A fost foarte greu să stau departe de copilul meu. La TV s-a văzut foarte puțin din tot ce se întâmpla în ‘Fermă, pentru că trebuia comprimat totul pentru spațiul de emisie.

În ultimele 5-6 zile am plâns zi de zi, pe ascuns, cu poza fetiței mele în brațe. Nu am mai putut rezista departe de ea.

Am intrat la duel și, pentru că eram atât de afectată emoțional, nu am mai putut face față provocărilor. Experiența per ansamblu a fost una deosebit de interesantă”, a declarat Anda Adam pentru playtech.ro.

Anda Adam

Anda Adam, declarații despre divorț

În ultima perioadă, s-a tot speculat faptul că Anda Adam ar fi divorțat de soțul ei. Cu toate acestea, vedeta a dat primele declarații despre subiectul acesta.

Citeste si: Anda Adam și Sorin Nicolescu s-au împăcat? Prima reacție după zvonurile că ar fi divorțat în secret: „Binecuvântat”

„Suntem bine. Viața mea a fost dintotdeauna motiv de zvonuri. Sunt obișnuită cu acest lucru. Însă, în special, după ce a venit pe lume fetița noastră, Evelin, am devenit imună la acest lucru. De atunci, cel mai important este, pentru mine, ca ea să crească sănătoasă și fericită. Și, mulțumesc lui Dumnezeu, așa se și întâmplă”, a mai spus Anda Adam.