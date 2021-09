Anda Adam, concert cu peripeții! O femeie s-a dus la ea și i-a spus că are pantalonii rupți! Ce a urmat este de-a dreptul uimitor: "Trăgea să vadă dacă am chiloți"

In articol:

Anda Adam este cu siguranță una dintre cele mai iubite artiste din țara noastră. Cu o carieră de succes în spate, cântăreața a reușit să aibă sute sau chiar mii de concerte până la momentul actual. Însă, este prima dată când i se întâmplă una ca asta! Cu ce situația s-a confruntat artista chiar la un concert?

Anda Adam, concert cu peripeții

Deși este obișnuită cu tot felul de situații la concerte, Anda Adam recunoaște că nu a mai întâmpinat o astfel de situație.

Duminică, artista a susținut un concert în comuna Pădureni, din judetul Vaslui, de ziua comunei. Pentru că tot timpul trebuie să strălucească pe scenă, a decis să se îmbrace adecvat. Însă, concurenta de la Bravo, ai stil! Celebrities nu s-a gândit vreo secundă la ce urma.

Mai exact, o bunicuță care se afla la concert s-a apropiat de artistă și a observat că are pantalonii rupți. Femeia gândindu-se la binele artistei a început să îi spună că ar trebui să îi coasă acești pantaloni, că nu este posibil să umble în acest mod.

Întregul moment a fost extrem de amuzant, iar Anda recunoaște că a fost impresionată de gestul femeii.

Ba chiar mai mult, după concert a îmbrățișat-o și i-a explicat faptul că acesta este design-ul pantalonilor.

"Vă arăt ce îmi făcea o doamnă aseară, în public. Am râs, am spus și pe scenă. Era o doamnă cu băsmăluți și era la concert. M-am urcat pe o bancheta, să fiu mai aproape de public. Și doamna era în lateral și începe doamna, în timp ce cântam. Voia să îmi coase pantalonii, că ea credea că s-au rupt, ceva e în neregulă cu pantalonii mei. Eu cântam și mă uitam la ea. După ce a văzut ea că am mai multe găuri pe aici și îi dăduse cu virgulă, a început și trăgea de ei să vadă dacă am chiloți sau nu am chiloți, trăgea de ei.

Ea era convinsă probabil că îmi ieșiseră chiloții și era pantalonii jos și ea de aia tot trăgea, să îmi acopere chiloții. Apoi când și-a dat seama că era pantalonii prinși cumva aici și nu înțelegea, începuse să se uite. Și era o altă doamnă lângă și îi dădea coate. Am luat-o, am pupat-o, a fost adorabilă. După ce s-a terminat piesa i-am spus „daomnă, așa sunt pantalonii”. Zice „dar e frig, mămică”. Era mortlă, exact genul ăla de bunicuță din povești. I-am spus că promit că dacă mai scade temperatura cu două trei grade cos pantalonii aici sus, să acoperim găurile", a declarat Anda Adam.