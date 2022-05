Anda Adam, drept la replică, după ce s-a spus că va fi evacuată din apartament. Cum stau, de fapt, lucrurile?

In articol:

Showbiz-ul a fost zguduit din temelii, după ce s-a aflat că Anda Adam urmează să fie evacuată din imobilul în care stă cu chirie, în Bragadiru. Ba mai mult, pe portalul instanțelor de judecată a apărut chiar un document în care se arată că artista este dată în judecată de proprietarii locuinței.

Ei bine, la scurt timp de când au început să circule zvonurile, Anda Adam a reacționat. Vedeta spune clar și răspicat că, de fapt, totul este o minciună și că scopul este foarte simplu, acela de a-i denigra imaginea.

Anda Adam, drept la replică. Cum stau, de fapt, lucrurile

Vedeta a dezvăluit că, de fapt, nu trebuie să fie evacuată din niciun imobil, căci ea nu mai locuiește încă din luna decembrie în casa din care proprietarii vor să o dea afară. Ba mai mult, aceasta îi acuză că vor să-i strice imaginea cu acest „fake news” și promită că îi va acționa în judecată.

„Știrea apărută astăzi în presă privind o pretinsă „evacuare” a mea dintr-un imobil este falsă, ”fake news”, dat fiind că nu mai locuiesc în acel imobil din luna decembrie a anului trecut, după ce proprietarii m-au indus în eroare că mi-l vor vinde timp de mai multe luni de zile și apoi s-au răzgândit. Drept urmare va exista un alt litigiu, de data asta real, prin care le voi solicita recuperarea prejudiciilor pentru toate îmbunătățirile pe care le-am adus imobilului și pentru toate daunele pe care mi le-au produs.

Această știre inventată a fost folosită de proprietarii imobilului și de avocații lor pentru a-și face publicitate, profitând de numele și de notorietatea mea, și pentru a mă denigra, sens în care voi recurge la tragerea la răspundere a acestora.

În luna decembrie 2021 soțul reclamantei a tăiat alimentarea cu electricitate și gaze, a intrat prin efracție și a distrus bunuri din casă, fapte pentru care a fost depusă și o plângere penală și care m-au determinat să părăsesc imobilul.

După ce am părăsit imobilul, am încercat să predau cheile proprietarilor, însă aceștia au refuzat să le primească, sub diverse motive, iar acum devine mai clar de ce au refuzat, pentru a promova astfel de știri false, cum e aceasta privind pretinsa „evacuare”, se arată în documentul trimit de avocații Andei Adam.