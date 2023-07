Anda Adam, geloasă din cale afară pe soțul ei. Artista a declarat că ea este „cocoșul” în casă: „Eu cânt, restul joacă”

In articol:

Anda Adam și soțul ei Yosif Mohaci trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de ceva timp și au ajuns și în fața ofițerului stării civile la doar un an de logodnă. Se pare că artista este o fire geloasă și nu vrea să accepte nici o prezență feminină în apropierea soțului ei.

Anda Adam, geloasă din cale afară

Soțul Andei Adam se pregătește să joace într-un film, iar artista a cam avut de furcă cu scenariul. Se pare că blondina este foarte geloasă și nu acceptă nici o femeie în preajma celui cu care își împarte viața. Anda a cerut ca toate scenele în care soțul ei trebuia să se sărute cu altă femeie să fie scoase. Cei doi au recunoscut și că Anda Adam este „cocoșul” atât în casă, cât în meseria ei de cântăreață, dar și atunci când vine vorba de modă.

„Moda joacă după cum îi cântăm noi. Asta e meseria mea, eu cânt, restul joacă. Moda joacă cum îi cânt eu”, a spus Anda Adam la Antena Stars.

„Da, adică ea cântă pentru noi. Încercăm să fim cât mai asortați”, a fost replica lui Yosif Mohaci.

Anda Adam și soțul ei Yosif Mohaci [Sursa foto: Captură AntenaStars]

Anda Adam nu a crezut în relația cu soțul ei

Anda Adam nu a crezut în relația cu Yosif la început, fiind reticentă la gesturile bărbatului. Se pare că soțul artistei nu s-a dat bătut prea ușor și a continuat să insiste, iar astăzi cei doi sunt căsătoriți și își trăiesc povestea de dragoste.

„Prima dată a fost foarte scurt, ne-am văzut câteva clipe la un restaurant când am mers să o abordez și ea fiind așa mai reticentă, dar totuși, deschisă, am simțit că a fost ceva între noi, am decis să o caut. Am lăsat numărul meu de telefon la recepția unui hotel, după care a urmat o perioadă de liniște, am decis să o caut pe Instagram, apoi mi-a răspuns”, a mai spus Yosif Mohaci.

Anda Adam a mărturisit că este foarte fericită alături de soțul ei.

„Iubirea. Ce poate să fie mai frumos. Când te găsești cu omul potrivit și te iubești, e frumos și există respect și dragoste. Faci totul împreună și unul pentru celălalt, cred că asta poți să vezi după și pe fețele oamenilor”, a declarat Anda Adam.