Anda Adam îi pune la punct pe cei care o critică! Artista, reacție vehementă în mediul online: "Treziți-vă la realitate, că m-ați zăpăcit!"

Anda Adam a răbufnit pe internet, după ce a ajuns din nou ținta criticilor. Artista a publicat recent mai multe imagini în mediul online, iar cei care o urmăresc s-au grăbit să o judece că și-ar fi editat fotografiile. Comentariile nu au putut fi trecute cu vederea de către cântăreață, care a ținut să transmită un mesaj tranșant pe Instagram.

Anda Adam, scoasă din sărite de cei care îi critică aparițiile în mediul online

Anda Adam obișnuiește să își țină la curent fanii cu tot ceea ce se întâmplă în viața ei și să împărtășească cu cei de acasă momente din intimitate. De data aceasta, artista s-a fotografiat într-o ținută sexi și a postat imaginile pe internet, dar a ajuns rapid ținta criticilor: "Numai poze trucate", "În realitate ești cam urâtă", "Au sunat ăștia că nu mai au glet pe stoc! Ghici unde e?", au fost câteva dintre comentariile care au făcut-o pe Anda Adam să reacționeze.

Anda Adam [Sursa foto: Instagram]

Vedeta a ținut să le dea replica celor care o acuză că folosește prea multe filtre: "Am pus o poză și mă uit la comentarii, că îmi apar, nu că intru eu să verific. Nu știu, unii oameni am senzația că ori sunt foarte nefericiți, ori sunt foarte frustrați, ori sunt foarte răi. Dar îmi imaginez că viața lor este tristă, să n-ai ce face și să comentezi. Dragii mei, fiecare pune ce vrea, face ce vrea. M-ați omorât cu filtrele astea. Da, folosesc ce filtru vrea mușchiul meu! Că așa vreau eu. Poate azi n-am chef să mă machiez și n-am dormit bine aseară. Toată lumea folosește filtre. Voi, fetelor, astea șmechere, care comentați, și voi le folosiți.

Rupeți filtrele și nu este niciun fel de problemă. Care e problema? D-aia au fost inventate, fraților! Mai lăsați-mă, că m-ați zăpăcit de creier! O fată care arată mișto cu un filtru, arată mișto și în realitate, pentru că așa a făcut-o maică-sa. O femeie frumoasă, și că e machiată, și că astăzi are un filtru sau nu, e frumoasă pentru că așa s-a născut, are niște trăsături frumoase. Filtrul ăla îți pune acolo trei gene și un anticearcăn, dar nu îți schimbă fața cu totul, fizionomia. Treziți-vă la realitate, că m-ați zăpăcit cu atâtea comentarii! Deci da, e pagina mea, sunt paginile mele și mă postez așa cum am eu chef!", a transmis Anda Adam, pe contul personal de Instagram.

Anda Adam [Sursa foto: Instagram]