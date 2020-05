Anda Adam la iUmor. L-a fermecat pe Mihai Bendeac cu picioarele ei

In articol:

Anda Adam este considerată de către Mihai Bendeac femeia cu picioarele perfecte, cunoscând prea bine ”plăcerile” lui legate de această parte a corpului. În timpul roast-ul, Anda Adam l-a tras la ”răspundere” pe Mihai, pe motiv că a primit sute de mesaje de la mai mulți admiratori ce sunt vrăjiți de picioarele ei. Mai mult decât atât, artista i-a oferit un bilețel, ”cu numărul unui psiholog mai bun decât al lui”.

Anda Adam la iUmor. Mihai Bendeac i-a fotografiat picioarele pe ascuns

În momentul în care a fost invitat pe scenă lângă Anda Adam, înainte să ridice de jos biletul de pe jos biletul cu numărul psihologului, Mihai Bendeac a scos telefonul și a început să-i fotografieze picioarele artistei. Actorul a încercat să fie discret, însă Anda a observat tot: ”Mi-a făcut și o poză”.

”Nu-i adevărat! Primisem un mesaj”, s-a apărat Mihai Bendeac. Chiar și așa, actorul a fost dat de gol de camerele de filmat și a fost nevoit să recunoască la testimoniale gestul său, susținând încă o dată că frumoasa vedetă are picioarele perfecte. ”Cât marketing să aveți în voi, să o invitați pe Anda Adam pentru că are picioarele perfecte?”, a mai declarat Mihai Bendeac.

Cine este Mihai Bendeac

Mihai Valentin Octavian Bendeac (n. 16 februarie 1983, București) este un actor de teatru și film, scriitor, scenarist, cântăreț, regizor, jurat, poet și compozitor român, jucând rolul principal în filmele Milionari de Weekend (2004) și Supraviețuitorul (2006).

A scris toate cele 6 sezoane „În Puii Mei” pe care le-a și interpretat, „Românii au Artiști”, „Teatru Tv”, „Băieți de Oraș”, „Comedy”, „Mondenii”, „Jurnalul unui burlac”. A fost jurat în emisiunea „România dansează”. În prezent, face parte din juriul emisiunii iUmor și prezintă X Factor (România). El a scris poezia „Nu mai aștept”.

Actorie

Actorul debutează în anul 1998, în rolul lui Ahile din piesa Pălăria de Eugène Labiche, regia Horațiu Mălăele.

Teatru

Roluri la Teatrul de Comedie:

Patrick Bennet în Lady Di de Tomislav Zajec, regia Andreea Vulpe

Orsino în A douăsprezecea noapte de Shakespeare, regia Gelu Colceag

Harry Perkins în Bani din cer de Ray Cooney, regia Horațiu Mălăele

Locotenentul în Pălăria de Labiche, regia Horațiu Mălăele

Brindsley Miller în Comedie neagră de Peter Shaffer, regia Alex Mihail

Cetățeanul liber în Ubu înlănțuit de Alfred Jarry, regia Tompa Gabor

Proteus în Doi tineri din Verona de Shakespeare, regia Felix Alexa

Regele Peter în Leonce și Lena de G. Buckner, regia Horațiu Mălăele

Roluri la Studioul Casandra:

Ipingescu în O noapte furtunoasă de Caragiale, regia Gelu Colceag

Richard III în Richard III de Shakespeare, regia Titus Scurt

Cațavencu în O scrisoare pierdută de Caragiale, regia Doru Ana

Roluri la Teatrul Bulandra:

Dandanache în O scrisoare pierdută de Caragiale, regia Doru Ana

Roluri la Teatrul Valah Giurgiu

Mitchell Lovell în Crima la Howard Johnson de Ron Clark și Sam Bobrik, regia Emanuel Pârvu

Teatru TV:

- Leonard în Pijamale de Mawby Green și Ed Feilbert, regia Emanuel Pârvu

Totul despre cariera Andei Adam

Anda Angelica Adam (n. 27 aprilie 1980, București, România) este o cântăreață română de muzică pop, dance și R&B. Este căsătorită cu Sorin Andrei Nicolescu. Și-a început cariera în 1999, după ce a colaborat cu trupa rap R.A.C.L.A., pentru cântecul Nu mă uita.

Citeste si: Survivor Romania: Emanuela, eliminata aseara din competitie! Momente dificile pentru Iancu Sterp; cum si-a explicat decizia de a-l propune spre eliminare pe Cezar

Citeste si: Andra Volos și Bogdan Mocanu s-au despărțit?! Detaliul care dezvăluie ruptura

Citeste si: Mașina lui Ciprian Marica a accidentat mortal un angajat al ambasadei SUA! Vezi când s-a întâmplat totul!

Discografie

Maxi-single-uri

Doar cu tine EP (2003)

Dragostea doare (2007)

Ragga stylee (2007)

Te voi iubi (2007)

Faceți loc (2007)

Nu sunt cuminte (2007)

Ajutor (2007)

Nai, nai (2007)

Ochii mei (2007)

Ce ți-aș face (2007)

Sufletul meu (2008)

Se anunță ploi (2008)

Bairam (2008)

English teasing (2008)

Punani (2008)

Anda Adam - Panda Madam (2011)

My love on you (2011)

Love on you (2011)

Panda Madam Maxi-single (2012)

World moves on (2012)

Show me (2012)

Can U feel love (2012)

Amo (2012)

Dacă ar fi (2013)

Can U feel love (2013)

Say goodbye (2013)

Feel (2013)

Cadillac (2013)

My love on you (2013)

Panda madam (2013)

Poate fata (2014)

Gloanțe oarbe (2014)

Para siempre (2014)

Forever Young (2014) (feat. Vibearana)

Seri de mai (2015) (feat. CRBL)

Save me tonight (2015)

Nu te-am uitat (2015) (feat. R.A.C.L.A.)

Am chef (2016)

Wanna Love You (2016) (feat. Last Night)

My Way (2016) (feat. Deejay Fly)

Străină (2017)

Rendez-Vous (2017)

Mărul lui Adam (feat. Whats'UP) (2017)

În altă lume (2018)

Nicio Regula (feat. Alex Velea) (2018)

King (with Mario Joy) (2018)

Mă înnebunește (2018)

Catch me (2019)

Nu mă uita (1999)

Ca între fete (1999)

Doar cu tine (2003)

Cadillac

Trust

Confidențial (2005)

Anda Adam - Confidențial (2007)

Queen of Hearts (2009)

Love on you (2011)

Show me (2012)

Can you feel love (2012)

Amo (2013)