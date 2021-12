Anda Adam, mai împlinită ca niciodată! Artista, mamă pentru trei copii! „Moș Crăciun mi-a adus cel mai frumos cadou”

In articol:

A fost una an plin de suișuri și coborâșuri pe plan personal pentru Anda Adam. Artista s-a despărțit de Sorin Niculescu, tatăl fiicei sale, Evelin, dar nu a suferit prea mult, căci viața i l-a scos în cale pe Joseph, bărbatul lângă care simte din nou fiorii dragostei.

Cei doi s-au cunoscut anul acesta, dar blondina nu s-a lăsat sedusă încă de la început, căci nu era convinsă de intențiile acestuia și, în același timp, prioritățile ei erau clare la acel moment: fiica ei și cariera.

Totuși, Joseph a reușit să o facă să aibă încredere în el, iar relația lor a avansat cu pași repezi. Din iubiți au devenit logodnici și nu mai rămâne decât ca restricțiile să se mai relaxeze pentru a putea organiza nunta!

Joseph: Ne-am cunoscut într-un restaurant, la o pensiune din Brașov. A avut ceva deosebit, m-am dus direct la ea, era cu mai multe prietene la o masă, cu vreo șapte sau opt și mi-am luat un scaun și m-am pus lângă ele.

Anda Adam: S-a pus direct lângă mine și vorbea un pic stricat și i-am zis: „Bună, dar tu te de ce...”

și mi-a zis că e din Franța. A avut un curaj fantastic. A știut ce își dorește.

Joseph: I-am lăsat eu numărul la recepție la hotel, dar nu m-a sunat niciodată.

Anda Adam: Dar mi-a plăcut de el de la prima interacțiune.

În primul rând, eu am o obsesie pentru ochii deschiși la culoare. Am crezut că e doar o chestie de moment și pur și simplu se bagă în seamă. Am avut grijă, pentru că prioritate avea Evelin și mereu am încercat să o protejez pe ea și chiar și dacă el mi-a lăsat un număr de telefon nu l-am sunat niciodată, pentru că eu nu știam ce intenții are. Eu eram într-o perioadă în care oricum mă axam pe carieră și pe ce ținea de fetița mea și nu-mi stătea gândul să caut pe cineva.

Fiica Andei Adam și Joseph, cel care i-a devenit logodnic artistei, se înțeleg de minune. Cei doi au o relație aparte, iar cea mică deja îi spune „tati”. Totodată, Evelin se înțelege bine și cu frații ei, căci Joseph are o fetiță și un băiețel dintr-o relație anterioară, iar odată cu logodna toți au devenit o mare familie, exact așa cum a visat dintotdeauna artista să aibă.

„Eu sunt oricum o fire mai dură, iar el este foarte calm și foarte blând, iar eu sunt puțin mai impulsivă. (...) Eu de când mă știu am suferit de singurătate, părinții mei sunt plecați de foarte mult timp și niciodată nu am fost așa, să luăm masa în familie. Iar acum Dumnezeu mi-a dat exact ce mi-am dorit. Acum sunt într-o familie foarte numeroasă și când ne strângem la masă suntem 12-14. Am trei copii dintr-o dată, pentru că Joseph mai are o fetiță de vârsta Evelinei, Azac, un băiețel de 13 ani și Nicole de 5 ani și jumătate și Evelin de 6 ani.

Eu am ieșit câștigată, fără efort, fără burtă, pac: trei copii. Moș Crăciun mă iubește și anul acesta mi-a adus cel mai frumos cadou. Nu cred că mi-aș fi dorit și aș fi putut să scriu o scrisoare în care să pot să-i spun că îmi doresc ceva mai mult decât asta: o familie numeroasă, iubire, mulți copii”, a mai declarat Anda Adam la Teo Show.

Anda Adam și Joseph au anulat petrecerea de logodnă

Pe 4 decembrie cuplul ar fi trebuit să sărbătorească logodna alături de prieteni și familie. Petrecerea a fost, însă, anulată cu 48 de ore înainte, din cauza măsurilor de combatere a răspândirii coronavirusului. Cei doi așteaptă acum să primească undă verde de la autorități pentru a putea să sărbătorească cum se cuvine acest moment special din viața lor.

„A fost anulată cu două zile înainte din cauza restricțiilor și aveam vreo 70 de invitați.(...) decât să nu ne putem distra așa cum vrem noi, am zis să mai așteptăm”, a mai spus artista în emisiunea moderată de Teo Trandafir.

