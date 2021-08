Anda Adam, primele imagini cu noul iubit! Ce declarație i-a făcut: „Te iubesc”

Anda Adam și iubitul ei [Sursa foto: Instagram] 16:28, aug 16, 2021 Autor: Clara Ionescu

Anda Adam și Sorin Nicolescu sunt istorie, după ce au confirmat faptul că divorțează după șase ani de căsnicie. Zvonurile că între cei doi s-a produs o separare au început în urmă cu luni bune de zile, însă au încercat să mai ofere o șansă poveștii lor de dragoste de dragul familiei, în special a fiicei lor.

După despărțirea, cântăreața nu a stat prea mult timp singură și și-a găsit deja un nou iubit. Cei doi șe afișează tot mai des în mediul online.

Anda Adam a decis să spargă gheața și a postat primele fotografii cu noul ei iubit, pe pagina ei de Instagram. În descrierea imaginilor, celebra blondină i-a făcut o declarație de dragoste iubitului ei. „Mă simt binecuvântată! Te iubesc!”, i-a declarat Anda Adam iubitului ei. Reacția lui nu a întârziat să apară, motiv pentru care și-a complimentat iubita pe măsură. „Te iubesc cu adevărat, femeie minunată și unică! Iubesc cu tot ceea ce sunt tot ceea ce ești. Îți iubesc formele și toate imperfecțiunile perfecte!”, este comentariul lăsat de bărbat.

„Superbi! Trăiește viața așa cum vrei! Lasă proștii să vorbească!!”, „Foarte drăguț tipul! Fericire maxima!”, „Ma bucur foarte mult ca ești fericita in sfârșit, chiar se vede ca sunteți foarte îndrăgostiți! Uraaaa, in sfârșit, pentru tine Anda!!!🥳”, „Doi frumoși, să fiți iubiti”, sunt doar câteva dintre reacțiile internauților, care i-au felicitat pe cei doi îndrăgostiți.

Sorin Nicolescu, primele declarații despre divorț

Sorin Nicolescu a făcut primele declarații despre separarea de Anda Adam, după ce vedeta s-a afișat deja cu noul iubit.

„Orice om e liber să facă ce vrea cu viața lui. Eu unul nu o să îmi spăl rufele în public, nu am făcut-o și nu am să o fac niciodată. Nu am fost atras de atenția publicului.

Nu am apărut nici când au fost subiecte frumoase sau importante în viața noastră, mai ales acum să vorbesc despre mama copilului meu. Ce contează ce probleme avem noi? Eu nu întreb pe nimeni despre familia lui! Iar Anda este liberă să facă ce crede ea că e mai bun pentru viața ei. Are tot dreptul și merită orice își dorește. Cred că acum este și puțin dezorientată și, oricum, trecem cu toții printr-o perioadă dificilă, dar pentru mine este un om deosebit care m-a ajutat în viață și cândva, mi-a demonstrat că m-a iubit. Și mai presus de orice, este mama lui Eveline”, a declarat Sorin Nicolescu.