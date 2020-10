Anda Adam

In articol:

Anda Adam a fost implicată într-un scandal în urmă cu doar câteva zile, după ce o persoana a postat o imagine cu mașina ei parcată pe locul destinat persoanelor cu dezabilități. Pentru prima dată, frumoasa blondină a avut o reacție în mediul online.

Anda Adam, reacție acidă în mediul online

Anda Adam a fost criticată dur pe rețelele de socializare, după ce în urmă cu doar câteva zile a fost postată o imagine pe Internet cu mașina ei, care era parcată pe un loc special pentru persoanele cu dezabilități. Prima fotografie a fost postată de o pagină intitulată ”Polițiștii au umor”, iar la descriere au scris următoarele: „Anda Adam nu s-a decis de câte dizabilități suferă. De aceea, până se decide, făcând niște „șopinguri”, a lăsat-o și ea așa, „în punctul mort”. Sursa Șoferi De Week-end CLUJ”.

Citeste si: - evz.ro

Imaginea postată pe internet cu mașina Andei Adam

La scurt timp după ce această fotografie a ajuns virală, Anda a transmis un mesaj pentru internauți:„Mi-am „permis” să parchez așa pentru că era ora închiderii, ca atare refuz să cred că mai venea cineva cu dezabilități la vreun shopping pentru 15 minute, și-a explicat vedeta gestul.

De asemenea, se pare că aritsta a declarat că a fost jignită de către o persoană de sex fiminin în incinta mall-ului, chiar dacă era ea era împreună cu fetița. Fiind foarte deranjată de atitudinea persoanei respective, Anda a transmis un mesaj pe pagina sa de Facebook.

Anda adam

„La urcarea în mașină, cu copilul lângă mine, am fost înjurată în ultimul hal, făcută proastă și „certată” de o „domnișoară” cu pălărie neagră în cap stilul „vama veche”, ca data viitoare să parchez cum trebuie, nu ca „PROASTA” … citez.Dacă citești acest mesaj „pălăriato”, află că am scos mașina și am venit după tine, dar norocul tău a fost că nu te-am mai găsit, că te spărgeam cu bătaia!!!! La propriu!”, a comentat Anda Adam de pe pagina sa de Facebook.