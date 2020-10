Anda Adam, marcată de evenimentul de acum câteva zile

Anda Adam a rămas marcată după incidentul de acum câteva zile de la un centru comercial. Interpreta și-a parcat mașina pe un loc destinat persoanelor cu diabilități, iar la ieșire a fost atacată verbal de o femeie care i-a și fotografiat mașina și a postat-o online.

Ulterior, imaginile au ajuns pe grupul ”Polițiștii au umor”, cu aproape 350.000 de urmăritori, iar în urma acestei postări, Anda Adam spune că a fost invadată cu mesaje de ”hate”.

Anda Adam, scandalizată după valul de ”hate” la adresa ei

Câteva zile mai târziu, Anda Adam a postat o înregistrare de aproape 20 de minute în care a cerut fanilor ei să raporteze pagina administrată chiar de un polițist, pentru a fi închisă.

Mai mult, ea declarat că femeia care a agresat-o verbal, ar merita ”să dea peste un bărbat care nu are toate țiglele pe casă” și care să-i dea o lecție.

”... nu-mi cere tu mie să mă port civilizat când tu ești agresivă, o prost-crescută, o needucată și îți permiți să jignești un om pe care nu-l cunoști și să-l faci în ultimul hal. Eu, în viața mea nu mi-aș pemite să-i adresez cuiva asemenea cuvinte, indiferent de conjunctură, decât dacă este despre mine, dacă omul ăla mi-a făcut mie ceva.

Se pare că răul câștigă. Se pare că oamenii stau în spatele unei tastaturi, pe Facebook, și se transformă în ceva foarte rău. Dacă ar fi față în față nu ar fi asumați să spună. Sunt judecată că sunt un om drept? Nu sunt de acord cu ce s-a întâmplat, nu e normal să se întâmple așa.

Anda Adam a parcat prost și a fost certată

Și primesc tot felul de mesaje de la oameni care mă întreabă: ”dorești ca acea femeie să mănânce bătaie vreodată”? Nu, niciodată, că sunt o feministă convinsă (...) Nu sunt de acord cu acest lucru niciodată, specific, că este un subiect sensibil. Nu vreți să știți de câte ori am sărit pe stradă pentru că am văzut violență împotriva femeilor și nu sunt de acord cu așa ceva, mă transform când văd chestia asta. Dar am spus despre această fată că merită, ca o lecție, să-i fie învățătură de minte, ca data viitoare, când își mai permite să mai jignească pe cineva, doar așa că așa consideră ea... merită să dea peste unul care n-are, poate, toată țigla pe casă, să-și primească exact ce merită. Jur. Pentru că astfel de oameni nu înțeleg să trebuie să stea în pătrățica lor decât în momentul în care primesc o lecție. Eu stau în pătrățica mea, nu deranjez pe nimeni, nu agresez pe nimeni verbal, nu înjur, nu jignesc, sunt un om foarte civlizat. Stai și tu în pătrățica ta, atât timp cât eu nu te-am deranjat cu nimic. Nu instig la violență, ba din contră, dar fata asta merită o lecție! (...)”, a povestit Anda Adam într-un story pe pagina de Facebook.

Artista cere închiderea paginii polițistului care a mediatizat imaginile

Vedeta a continuat și l-a luat în colimator pe polițistul care a mediatizat imaginile cu mașina ei parcată într-o zonă destinată persoanelor cu dizabilități.

”Despre asta este vorba. Despre ea și despre acest domn polițist care a creat această pagină de Facebook, pe care, vă rog din suflet, toți care îmi dați dreptate și considerați că nu este normal să se întâmple așa ceva în 2020, într-o țară civilizată, să raportați această pagină. Nu aduce nimic constrctiv, nu înțeleg care este rolul acestei pagini de Facebook. Să facemoamenii să fie violenți, agresivi, să ne înjurăm, să ne luăm la omor – ăsta este rolul acestei pagini de Facebook, care culmea, este făcută de un domn polițist.

Anda Adam a intrat în live și a cerut fanilor să-i ia apărarea

I-am dat un mesaj acestui admin, explicându-i frumos că s-ar putea ca lucrurile să devieze într-o zonă nu tocmai benefică pentru mine și îl rog, dacă se poate, să șteargă acesată poză, pentru că... jur că n-aș fi spus absolut nimic sau poate doar aș fi intra și aș fi dat un mesaj prin care mi-aș fi cerut scuze față de cei care sunt în acest grup că am parcat prost. Nu m-ar fi dreanjat dacă nu spunea că este vorba de mine. Dacă tu începi cu fraza: ”Anda Adam nu știe câte dizabilități are” – atunci, dragă domnule, din start, mă jignești și tind să cred că ai ceva personal cu mine. Cred că te folosești oarecum de numele meu ca să-ți faci acest grup cât mai cunoscut și nu mi se pare tocmai corect ce faci tu. Și nici etic. Și tocmai de aia, vă rog din suflet să raportați acest cont, să fie închis, pentru că nu mi se pare normal să profiți de chestia asta pentru a-i face unui om rău, să-l înjure lumea după aia pe la mall”, a mai povestit Anda Adam.