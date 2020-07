In articol:

Anda Adam și-a tras mașină ”unicat”, care costă cât o vilă! Anda Adam atrage garantat toate privirile, atunci când iese pe stradă cu noua ei mașină. Spunem ”nouă” pentru că automobilul Andei tocmai a ieșit dintr-un atelier de custom-tuning și arată acum cu totul special. Plus de asta, este extrem de scumpă și are un design futurist.

Anda Adam și-a tras mașină ”unicat”, care costă cât o vilă! Anda Adam este posesoarea unui BMW I8 Coupe, un automobil care costă cam cât o vilă în Ilfov, adică între 120.000 și 170.000 euro. Mai nou, mașina care oricum semăna cu un OZN a fost tunat și personalizat la un studio de custom-tuning, devenind unicat în România. Operațiunea a durat aproape trei săptămâni, luând în calcul și designul foliei mate care a fost aplicate peste caroserie.

Anda Adam și-a tras mașină ”unicat”, care costă cât o vilă! Tatuajul de pe mână a ajuns pe capotă

Rezultatul a fost unul spectaculos iar Anda Adam a avut o reacție aproape necontrolată atunci cțnd și-a văzut ”noua mașină”. Cântăreața aproape că a izbcnit în plâns iar fiica ei a venit lângă mașină și a făcut un gest incredibil: a pupat-o.

”Asta e mașina mea? Mi-au dat lacrimile de emoție! Mamăă... M-am spart, îmi place atât de rău!... S-a terminat! În primul rând, eu mă așteptam să fie lucioasă, dar e mată, ceea ce e super-wow! Jur, e mult peste ce mă așteptam eu să fie. Nici n-am cuvinte, nu știu ce să zic.

Citeste si: Anda Adam rupe tăcerea! Ce spune despre zvonurile despre divorț: „Nu am depus actele la notar”

Citeste si: Anda Adam, prima reacție după ce s-a aflat că divorțează de Sorin Nicolaescu: „E a doua...”

Citeste si: Idila dintre Anda Adam și Cătălin Botezatu, despre care mulți au uitat! Ce spunea designerul despre artistă: „Când eu am cunsocut-o pe Anda, nu existau nici Bianca Drăgușanu, nici Victor Slav”

Culorile și grafica la care ei au lucrat câteva săptămâni mi se pare genială. Au folosit niște elemente pe care am spus că aș vrea să le am: tatuajul de pe mâna mea cu doi de ”A”întorși și un măr pe capotă de la ”mărul lui Adam”, cum am și piesa, de altfel. Astea fac din mașina mea ceva unic. Și cu siguranță este unică pentru că nu o să mai vedeți alta așa pe stradă. Exclus total! Abia aștept să ies cu ea pe stradă”, a povestit Anda Adam, la câteva minute după ce și-a văzut mașina în atelierul de tuning. Anda Adam și-a tras mașină ”unicat”, care costă cât o vilă!