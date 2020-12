Anda Adam și Sorin Nicolescu s-au împăcat? Prima reacție după zvonurile că ar fi divorțat în secret: „Binecuvântat”

Anda Adam și Sorin Nicolescu nu au divorțat? Prima reacție a soțului.

Anda Adam și Sorin Nicolescu s-au căsătorit în anul 2015 și au împreună o fetiță, pe nume Evelyn. Cei doi nu s-au mai afișat de luni bune împreună, lucru care le-a dat de bănuit fanilor de bănuit. Ipoteza undei despărțiti a fost întărită de activitatea celor doi din mediul online. Anda Adam și Sorin Nicolescu nu se mai urmăresc pe Instagram și au șters toate pozele pe care le aveau împreună.

In articol:

Până în acest moment, cântăreața nu a vorbit despre ultimele zvonuri. Anda Adam nu a afirmat, însă nici nu a negat că s-a despărțit sau că a divorțat deja de soțul ei. Pe de altă parrte, Sorin Nicolescu ridică și mai multe semne de întrebare cu privire la relația lor. El a postat la secțiunea de stories o fotografie alături de Anda Adam și fetița lor, cu descrierea „#blessed” (n. red. binecuvântat). Gestul neașteptat făcut de soțul Andei Adam a lăsat în urmă și mai multe speculații la relația actuală dintre cei doi.

Citeste si: Se scumpesc chiar înainte de Sărbători! Românii vor scoate mai mulți bani din buzunar - evz.ro

Citeste si: Imagini de coşmar din Spitalul Județean Reșița! Pacienţi pe jos şi mizerie de nedescris - bzi.ro

Postarea făcută de Sorin Nicolescu, în urmă cu puțin timp[Sursa foto: Instagram]

Anda Adam, declarații despre divorțul de tatăl fetiței sale: „Nu am depus actele”

În urmă cu ceva timp, Anda Adam declara că nu există vorba de un divorț între ea și Sorin Nicolescu. Blondina a mărturisit că relația dintre ei este una bună, iar principala ocupație din viața ei este Evelyn.

„Nu divorțăm. Sunt niște aberații. Nu am depus actele. Cei care au scris, să îmi spună și mie la ce notar am depus actele că eu am uitat. Am auzit că s-a scris și că am stabilit pensia alimentară, Doamne ferește. Nu este nimic adevărat. Noi suntem bine. Eu acum sunt cu Evelyn, vobesc cu mama care este în America. Am multă treabă cu proiectele mele, am grijă și de fetița mea”, a declarat Anda Adam, în luna iulie a acestui an. (Citeste si: Oana Zăvoranu, critici dure aduse la adresa Andei Adam: ”Și lasă photoshopul, că nici nu te-am recunoscut”)