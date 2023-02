Anda Adam și soțul ei se pregătesc de nuntă. Cântăreața a dezvăluit pe cine va invita la mult așteptata petrecere: „Nu vom ține ascuns, nu vom face nuntă fără să anunțăm lumea”

In articol:

Anda Adam și alesul inimii sale, Yosif Eudor Mohaci au făcut cununia civilă pe data de 23 decembrie. Cei doi au luat prin surprindere pe toată lumea, pentru că nu au anunțat că aveau de gând să facă marele pas în acea zi.

De această dată însă, în ceea ce privește cununia religioasă și petrecerea de nuntă, Anda este mult mai deschisă și a dat o mulțime de detalii.

Vedeta se pregătește din ce în ce mai intens pentru fericitul eveniment. [Sursa foto: Instagram]

Citește și: Unde își va face Anda Adam nunta? Artista și-a șocat fanii cu ultima sa apariție: ,,Vin în costumul lui Adam și Eva, și gata”

Citeste si: Ce se intampla daca stergi geamurile cu balsam de rufe: trucul care rezolva o problema ce apare des- kfetele.ro

Anda Adam și Yosif Eudor Mohaci au o listă imensă de invitați

Cei doi soți celebrii nu au stabilit ziua exactă în care va avea loc fericitul eveniment, însă au o mulțime de idei despre modul în care va avea loc petrecerea mult așteptată.

„Vrem să fim deciși și hotărâți în ceea ce privește petrecerea și nunta în sina, tocmai de aceea pentru că era final de an nu am vrut să ne grăbim și să facem lucrurile pe grabă, iar deocamdată am pus cozonacul la dospit și vedem ce idei trăsnite ne trec prin cap ca să planificăm și o nuntă așa cum ne dorim noi foarte tare”, a spus Anda Adam pentru Spynews.ro.

Artista spune că va face toate detaliile publice în momentul în care va decide asupra lor. În ceea ce privește lista de invitați, aceasta este una uriașă, pentru că solista are o mulțime de prieteni, atât din lumea showbiz-ului, cât și persoane care nu sunt cunoscute în spațiul public.

„Suntem nehotărâți și indeciși, dar cu siguranță nu vom ține ascuns, nu vom face nuntă fără să anunțăm lumea, e un motiv de bucurie și o să vreau să invit toți oamenii din showbiz care îmi sunt prieteni, așa că nu va fi nimic de ascuns pentru că ne dorim ca cei care ne sunt aproape să ne fie alături într-un moment ca acesta și la o super petrecere pe care o vom organiza”, a mai spus Anda Adam.

Citește și: Anda Adam, o nouă lovitură în scandalul evacuării vilei din Bragadiru! Artista trebuie să achite o sumă colosală, după ce a pierdut casa: "Nu și-a plătit datoriile la instanță ca să se judece dosarul"| EXCLUSIV