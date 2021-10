Anda Adam, succes în imobiliare! Câștigă mai mult decât în muzică. Despre ce sumă este vorba?

In articol:

În prezent, multe femei concurează cu bărbații în orice domeniu, dovedind că pot face față oricăror provocări. Anda Adam este una dintre ele, mizând pe faptul că într-o lume a bărbaților, tot femeia este cea care va avea succes.

Astfel, vedeta s-a documentat și a trecut la treabă în ceea ce privește construcțiile.

Pentru că perioada pandemică i-a afectat grav pe artiștii din țara noastră, Anda Adam a avut strălucita idee de a-și asigura un venit secundar, astfel începând să facă afaceri în domeniul imobiliarelor. Astfel, în această perioadă, vedeta s-a bucurat de un câștig financiar grandios, fără să își facă griji că nu și-ar putea permite ce își dorește.

"Construiesc case pentru vânzare în Pipera-Tunari. Am nişte duplexuri la vânzare şi am şi colecţia mea de costume de baie, pe care o puteţi vedea pe site-ul meu. Am puţin timp şi multe de făcut.", a mărturisit artista, pentru Click.ro.

Cât câștigă Anda Adam din YouTube?

Anda Adam [Sursa foto: Facebook]

Cântăreața recunoaște că, drept dezvoltator imobiliar, câștigă mult mai bine decât de pe urma videoclipurilor muzicale. Deși, poate mulți ar crede că este ușor să ai propria afacere, Anda Adam muncește din greu pentru ceea ce are și este extrem de apreciată pentru curajul și asumarea de care dă dovadă.

"Din YouTube faci 300, 500 de euro, ok, 2000. Eu am piese la care am investit 10.000 de euro. Am avut oportuniatea să-mi încep o afacere înainte să intrăm în pandemie. Sunt dezvoltator, fac case în zona Pipera-Tunari.

Sunt călare cu ei pe acoperiș. Deci mor cu ei în dinți, nu mă interesează. N-am rău de înălțime, mă sui, îmi pun casca în cap, sunt până la genunchi de noroi dacă este nevoie", a declarat Anda, la Antena Stars.

Anda Adam, despre logodnicul ei

Anda Adam și logodnicul ei [Sursa foto: Facebook]

Anda Adam se poate considera o femeie cu adevărat norocoasă! Îi merge bine foarte bine profesional, iar în urmă cu ceava timp și-a găsit și jumătatea. Vedeta are o relație cu Yosif Mahaci, alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi se iubesc mai mult ca niciodată și se gândesc chiar să facă pasul cel mare.

"Actualul meu logodnic este un bărbat foarte atrăgător. Este exact genul de bărbat care îmi place mie, care are stil, arată bine, dar mai important este că are caracterul pe are mi l-am dorit la un bărbat. Este foarte atent cu mine, mereu mă protejează, are grijă de mine. Mă respectă și mă completează și împlinește în a fi un tot. Acum chiar mă simt completă, aș putea spune. Cred că este jumătatea mea. Am fost cucerită ușor, ușor, pas cu pas, a fost foarte insistent pentru că și-a dorit foarte mult să mă cucerească; a știut de la bun început că nu va fi un drum ușor către calea inimii mele. Mă bucur că nu a abandonat repede subiectul și că a insistat pentru că altfel nu ar fi ajuns aici unde suntem acum", a spus acum ceva timp Anda Adam.

Recent, Yusef a cerut-o în căsătorie pe Anda, iar răspunsul a fost un DA foarte hotărât. se pare că artista se simte foarte bine în compania logodnicului ei și simte că el este alesul.

"Voiam să arăt că am un inel foarte drăguț. Voiam să spun că iubitul meu misterios este născut de Valentine’s Day, de unde și vin. Povestea este că el m-a invitat anul acesta, a ales să își serbeze ziua doar cu mine. Am primit un trandafir și un inel de logodnă. El este francez, deci pot doar să spun Voila! Inelul ăla pe bune l-am lăsat acasă, că e prea scump și mi-a fost frică să-l iau. Este în seif!", a mai adăugat vedeta.