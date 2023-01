Anda Adam vine duminică la “40 de întrebări cu Denise Rifai”

Duminică, de la 22:00, Anda Adam vine la “40 de întrebări cu Denise Rifai”, pentru a răspunde tirului de întrebări despre viața personală si profesională, dar si pentru a lămuri o serie de aspecte care au ținut prima pagină a ziarelor.

Anda Adam este una dintre cele mai cunoscute si apreciate artiste de muzica pop, dance si R&B din Romania, cariera acesteia a început în anul 1999 și a devenit cunoscută după ce a colaborat cu trupa rap R.A.C.L.A.,

la melodia „Nu mă uita”, piesă care s-a bucurat de un succes răsunător.

Anda Adam a reusit de-a lungul timpului să se mențină în topurile muzicale din România, și nu numai, în cei peste 23 de ani de carieră, cu piese precum "Selecta" feat. Alex, "Ajutor", „Nai, Nai”, „Ochii Mei”, „Punani”, „Sufletul meu”, „Love on You”, „AMO”, „Poate Fata” sau „Seri De Mai” feat. CRBL. In anul 2007 a obtinut “Discul de platină” si “Discul de aur” pentru albumul “Confidential”, iar în 2013, la Romanian Music Awards a obtinut premiul pentru “Cel mai bun artist” la categoria feminină. In anul 2010 a cunoscut succesul international cu piesa “My love on you”.

Dincolo de muzica cu care și-a încântat fanii, Anda Adam este una dintre artistele care au reușit să se reinventeze întotdeauna și din punct de vedere stilistic. Aparițiile sale, atât în viața de zi cu zi, cât și la evenimente sau în videoclipuri pot fi catalogate ca fiind extravagante, unice și cameleonice, abordând cu aceeași ușurință atât vestimentații sexy, cât și sport sau elegante.

“Ați regretat vreodată că ați dat Harvardul pe muzică?”, “Cât vă costă să țineti pasul cu moda?”, “Aveți îndrăzneala din Playboy și în viața reală?”, “Cum v-au schimbat operațiile estetice?”, “Ați fost parasită sau înșelată?”, “Cât de bine vă pricepeți la afaceri imobiliare?”, “De câte ori ați înotat împotriva curentului? sunt doar cateva dintre cele 40 de intrebari adresate Andei Adam in editia de duminica a emisiunii prezentate de Denise Rifai, la Kanal D!