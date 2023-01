Anda Călin are propria sa afacere și cheltuiește lunar mii de euro! Ce a recunoscut iubita lui Liviu Vârciu?

In articol:

Anda Călin și Liviu Vârciu trăiesc de foarte mult timp o frumoasă poveste de dragoste și se iubesc pe zi ce trece din ce în ce mai mult. Cu toate că iubita vedetei ar fi putut să stea liniștită acasă și să profite de sumele de bani pe care celebrul actor le câștigă, aceasta nu

se teme de muncă și și-a deschis propria afacere de care este foarte mândră.

Pe ce dă Anda Călin în fiecare lună 2.000 de euro

Salonul de înfrumusețare pe care Anda Călin și l-a deschis în urmă cu câteva luni pare că îi aduce foarte multă bucurie și împlinire iubitei lui Liviu Vârciu. Chiria și utilitățile spațiului în care se află afacerea frumoasei brunete o duce pe aceasta la o sumă foarte considerabilă, mai exact 2.000 de euro. Partenera actorului a mărturisit că ideea de a deschide acest salon o are de mult timp, dar mai prioritar pentru ea a fost creșterea celor doi copii pe care îi are alături de Liviu.

„Mi-am dorit să am o ocupație, să fac ceva ce-mi place, să nu stau acasă. Mă ocup personal de afacere. Merg la salon zilnic, după ce las băiatul la grădiniță și plec când trebuie să îl iau. Ideea de a-mi deschide propria afacere o am de mult timp, nu sunt la prima afacere. Dar am amânat pentru ca m-am dedicat familiei. Având doi copii este destul de greu să mai faci și alte lucruri în paralel. Am mai avut si alte afaceri, de la 18 ani până la 25 de ani, și anume un atelier de croitorie și o firmă de vânzări de diverse produse”, a spus Anda pentru Playtech.

Liviu Vârciu și Anda Călin, vacanță de vis în Maldive

Dacă în România iarna își face simțită prezența prin temperaturi scăzute și zăpadă, nu același lucru se întâmplă și în diferite locații exotice. Liviu Vârciu și partenera sa Anda Călin au renunțat la frigul de la noi și au mers să se bucure de soare în Maldive. Însă, drumul nu a fost ușor pentru cei doi deoarece, au avut parte de câteva peripeții. Se pare că avionul în care ei se aflau a aterizat de cinci ori și a decolat de șase. Vedeta a postat un mesaj pe rețelele de socializare în care le povestea urmăritorilor săi că nu a dormit de 24 de ore și că aceasta vacanță este o dovadă de iubire.

„Unde credeți că mă aflu? Unde credeți că mă aflu cu părul ăsta în cap? Cu doamna. Ce vorbești... Gata, dragii noștri de acasă, am ajuns cu bine, după 5 aterizări, 6 decolări, nici nu mai știu. Am 24 de ore de când am plecat de acasă, nu am dormit deloc. Cu doamna, ia uitați-o, suntem bine. Ne-au lăsat aici, plutim, nu a venit nimeni după noi, dar e în regulă. Glumesc, e foarte tare! Am adus-o în Maldive. Dacă nici asta nu e dovadă de iubire...”, a scris vedeta.