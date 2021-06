Anda Călin și Liviu Vârciu, la un pas de despărțire. Vedeta a făcut dezvăluiri surprinzătoare: ”Am stat separați”

In articol:

Liviu Vârciu și Anda Călin formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi au o relație de cinci ani de zile, din care au rezultat doi copii minunați: o fetiță și un băiețel. Între Anda și Liviu a avut loc, la un moment dat, o separare care a durat patru luni.

Cei doi au stat despărțiți o bună perioadă, însă au hotărât să-și mai dea o șansă relației lor, iar în 2019 s-au mutat direct împreună. În ciuda obstacolelor de care s-au împiedicat, iubirea a învins în cazul lor.

Acum, povestea lor de iubire merge ca pe roate, Anda și Liviu se înțeleg foarte bine, însă ca-n orice relație mai există și discuții. “Mă înțeleg foarte bine cu Liviu, chiar spre perfect. Însă, ca în orice relații, sunt și discuții, dar mici, asta contează cel mai mult. Dacă ar fi totul roz unde am ajunge, ne-am plictisi. Au fost unele discuții la început pentru că în orice cuplu, nu doar la noi este vorba despre acomodare. Noi ne-am mutat împreună pe 1 ianuarie 2017, am stat despărțiti patru luni, în 2018, după care ne-am împăcat și ne-am mutat din nou împreună”, a declarat Anda Călin pentru Playtech.

Liviu Vârciu, imagini de senzație cu fiul lui!

Liviu Vârciu și Anda Călin au împreună doi copii, pe Anastasia și pe Liviu Matei, băiețelul care s-a născut acum mai bine de un an și pe care l-au ținut departe de ochii curioșilor.

Însă, de curând, Vârciu și-a surprins fanii de pe Instagram cu un video cu băiețelul lor, Liviu Matei, în timp ce se juca la un pian pentru copii.

Așadar, urmăritorii îndrăgitului cântăreț au putut să îl vadă pe cel de-al treilea copil al lui Vârciu.

