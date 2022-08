Anda Călugăreanu îi transmite mesaje de dincolo Ioanei Tufaru: „Sunt multe”. Ce s-a întâmplat la mormântul artistei, în ziua în care s-au împlinit 30 de ani de la moartea ei?

In articol:

Pe 15 august s-au împlinit trei decenii de când Anda Călugăreanu, una dintre cele mai apreciate și îndrăgite artiste de la noi, a murit. Ioana Tufaru nu a uitat-o, însă, recunoaște că viața fără mama ei este extrem de grea.

Ceea ce i-a mai rămas sunt amintirile pe care nimeni nu i le va putea lua vreodată. Cu ocazia împlinirii a 30 de ani de când actrița a trecut la cele sfinte, fiica ei a mers la mormânt, a făcut curățenie și a împărțit pachete cu mâncare.

Ioana Tufaru o visează frecvent pe Anda Călugăreanu. Ce i-a cerut ultima dată: „L-am dat de pomană”

Nu este niciun secret faptul că fiica actriței se descurcă tot mai greu cu banii, însă, din puținul pe care îl are nu uită și si se îngrijească de sufletul mamei ei. Se pare că nici Anda Călugăreanu nu a uitat-o pe fiica ei, ba chiar se pare că îi transmite mesaje de dincolo de moarte. Se pare că actrița îi spune aceteia ce să dea de pomană pentru ea, iar Ioana Tufaru se conformează imediat dorințelor mamei sale.

„Da, așa este, se împlinesc 30 de ani fără ea …. off! Sunt multe, am mai povestit ….o visez destul de des. Dar ultima dată mi-a cerut un covrig. Am cumpărat un covrig și l-am dat de pomană(...)

Ce pun de fiecare dată (n. red ce pune în pachetele de pomană), după buget (de criză) – râde – n.r. – o chiflă, un pateu de ficat, o brânzică, un fruct și o doză de suc!”, a declarat Ioana Tufaru pentru Fanatik.ro .

Un singur lucru are să-și reproșeze fiica Andei Călugăreanu și anume că nu trece pe la mormântul mamei ei atât de mult pe cât și-ar dori.

„Nu atât de des precum ar trebui, dar ajung cam de 4-5 ori pe an! Nimeni. Cine mai vine mai face curățenie…”, a mai spus Ioana pentru sursa menționată mai sus.