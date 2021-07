Andi Constantin a fost implicat într-un accident rutier grav! A fost la un pas de moarte, după ce a intrat cu mașina sub un TIR: „O secundă de neatenție”

Andi Contantin [Sursa foto: Instagram] 16:05, iul 18, 2021 Autor: Madalina Kovacs

In articol:

Andi Constantin a fost la un pas de tragedie, după ce, în urmă cu câțiva ani, mai exact pe când el avea doar 24 de ani, a fost implicat într-un accident rutier care ar fi putut să se termine groaznic.

Era la volanul unei mașini pe care abia și-o achiziționase, în valoare de 30 de mii de euro. Doar o clipă de neatinție a dus la un deznodământ de coșmar. Din fericire, tânărul a scăpat fără răni foarte grave.

Andi Contantin[Sursa foto: Instagram]

Andi Constantin: „M așina din fața mea a frânat brusc”

Tânărul și-a amintit cu groază de acele momente. A povestit pas cu pas ceea ce s-a întâmplat și cum a ajuns să fie implicat într-un accident rutier atât de grav. O clipă de neatenție aproape că l-a costat viața. A ieșit „răvășit” din mașină, cu un deget rupt și fractură la nas.

Citeste si: De ce a refuzat Andi Constantin să îi ofere inelul câștigătoarei Burlacul 2021, Ana Bene

Citeste si: Ce pensie primești daca ai muncit mai puțin de 15 ani. Condiția e să fi cotizat măcar 10 ani- bzi.ro

„Imediat cum mi-am cumpărat mașina am intrat cu ea sub un TIR. După un drum lung, de vreo șase ore, eram cam obosit, aveam 80 de kilometri la oră, eram pe pilot automat și mașina din fața mea a frânat brusc. Eu mă așteptam să o reducă treptat, nu să frâneze brusc și eu atunci am redus viteza de la 80 la 60 de kilometri pe oră și în secunda aia am fost sub TIR. A fost o secundă de neatenție. A venit poliția, ambulanța, am avut un deget rupt și nasul spart. Eu atunci am auzit și văzut totul cu încetinitorul, eram bulversat, abia când m-au scos de acolo mi-am dat seama ce s-a întâmplat. Nu înțelegeam de ce mi s-a întâmplat mie asta. TIR-ul nu era staționat neregulamentar, a urmat un proces foarte lung de 2-3 ani. Eram singur și bine că a fost așa că mașina a intrat mai mult cu partea dreaptă sub TIR”, a spus Andi Constantin la un poste de televiziune.

Andi Contantin[Sursa foto: Instagram]

„M i-am schimbat percepția atunci despre lucrurile materiale”

Întreaga percepție despre viață i s-a schimbat și a început să vadă totul diferit. După ce și-a pierdut mașina, implicit și cei 30 de mii de euro, a avut o perioadă în care a fost devastat, dar la scurt timp a realizat că nu trebuie să pună atâta preț pe obiecte, ci altele sunt lucrurile importante în viață.

Citeste si: Andi Constantin este Burlacul 2021. Protagonistul noului sezon este un fost concurent de la Survivor România

„Ăla a fost declicul din viața mea, mi-am schimbat percepția atunci despre lucrurile materiale și a banilor cum trebuiesc cheltuiți. De aici a venit lecția de viață și schimbarea mea de atitudine. Vreo șase luni de zile eram foarte supărat și ciudos pe mine, mă îmbolnăvisem, am început să chelesc. Dar după am stat de vorbă cu un prieten și mi-am dat seama că trebuie să văd partea plină a paharului, mi-au picat niște cărți în mână și de atunci a început procesul meu de evoluție”, a mai adăugat acesta.