Andi Constantin a rupt tăcerea și a spus adevărul despre relațiile cu Diana și Hannelore! Pe care a iubit-o și cât de real a fost? "A fost la 5 secunde de a fi cu mine" | EXCLUSIV

In articol:

Andi Constantin este unul dintre cei mai râvniți burlaci din showbiz-ul românesc. Acesta a căpătat notorietate în urma participării în rolul de ispită, în cadrul unei emisiuni test pentru cupluri. A fost foarte apreciat pentru sensibilitatea, sinceritatea și inteligența de care a dat dovadă, drept pentru care are o comunitate de oameni care îl urmăresc în mediul online.

Andi Constantin, adevărul despre relația cu Diana

Andi este un bărbat matur, care știe ce își dorește de la viață. În cadrul emisiunii în care a fost ispită, a avut și interacțiuni amoroase cu unele dintre concurente. Printre ele se numără și Diana Constantin, cu care a avut o relație de cuplu pentru puțin timp. Invitat în emisiunea "Online story by Cornelia Ionescu", difuzată pe canalul de YouTube WOWnews, acesta a spus adevărul despre tot ce s-a întâmplat pe insulă.

"Relația mea cu Diana a fost strict în emisiune. Când spun relație interumană, mă refer la prietenie, deci am rămas cumva prieteni după emisiune, pentru că mie cel puțin Diana mi-a dat impresia că este o persoană care vrea să evolueze și efectiv nu știe, îi trebuie un ghid, cineva care să o îndrume. Ea are intenții bune și nu știa să și le manifeste și am considerat că este datoria mea de om, prieten, ce eram în momentul ăla, să îi fiu alături, dar asta făceam când vedeam că un om are potențial. Mi se părea drăguț ca eu să am răbdare ca acel om să își atingă potențialul. Nu era un rol, așa simțeam eu.", a declarat Andi Constantin.

Citeste si: Vești bune pentru mame și femeile pensionate! Se dau mulți bani în plus, anunțul premierului Ciucă- kfetele.ro

Citeste si: Răsturnare de situaţie! NU Vladimir Putin conduce războiul din Ucraina. Cine este, de fapt, persoana din umbră..- bzi.ro

Citeste si: Andi Constantin, mărturisiri despre cele două mari iubiri din viața lui: "E prima femeie pentru care faci tot ce spuneai că nu o să faci vreodată"

Andi Constantin, adevărul despre relația cu Hannelore

Andi Constantin s-a cunoscut și cu Hannelore, care, după momente tandre petrecute alături de el, aceasta nu și-a asumat nimic din ce s-a întâmplat.

Burlacul a vorbit și despre acest subiect și care este motivul, după părerea lui, pentru care Hannelore nu a vrut să continue relația cu el.

"Eu cred că Hannelore a fost la 5 secunde de a fi asumată în ceea ce simte, nu în ceea ce face. La modul să spună că asta s-a întâmplat, să își asume ce simte pentru mine și că nu mai vrea să continue relația de acasă. Cred că era prea multă presiune la momentul ăla, ca să aibă puterea să spună lucrul ăsta la modul ăsta și cumva, când te fofilezi, cazi mai rău, faci mai multe greșeli decât ar fi trebuit.(...) Teama de expunere, de a fi judecată au fost secundele care au sucit-o.", a mărturisit Andi Constantin, în platoul WOWbiz.