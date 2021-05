Andi Constantin, implicat într-un accident grav de mașină! Prin ce a trecut Burlacul: „Am intrat într-o depresie...”

In articol:

Andi Constantin este cel mai râvnit burlac din România în momentul actual, motiv pentru care mai multe tinere se luptă pentru inima lui într-un show televizat. El este un bărbat carismatic și are mereu un zâmbet pe buze, însă puțini știu prin ce perioadă dificilă a trecut.

În urmă cu mai mulți ani, Andi Constantin a trecut printr-un accident grav de mașină. El a reușit să scape cu viață, însă momentul l-a urmărit luni bune de zile. Burlacul a intrat într-o depresie care a ținut șase luni de zile.

„Un moment foarte greu a fost când am avut un accident de mașină și din cauza aceea am intrat într-o depresie mai bine de șase luni. Schimbarea de atitudine vizavi de viață m-a ajutat să mă pun pe picioare. Sigur, nu vă gândiți că asta s-a întâmplat peste noapte, e un proces de durată! Pentru mine, de exemplu, a însemnat că, în loc de a fi furios pe mine pentru ce am făcut, am devenit recunoscător pentru că sunt încă în viață. Am practicat emoții pozitive, am găsit recunoștință în fiecare zi, iar de atunci viața mea s-a schimbat complet”, a declarat Andi Constantin, pentru VIVA.

Andi Constantin de la Burlacul [Sursa foto: Captura Video]

Andi Constantin de la Burlacul, despre cum este femeia perfectă în viziunea lui

Andi Constantin este portagonistul emisiunii „Burlacul”, unde mai multe domnișoare concurează pentru a îi câștiga inima.

El a povestit cum și-ar dori să arate femeia alături de care va avea o relație.

„Femeia care îmi va deveni soție trebuie să fie foarte răbdătoare, foarte înțelegătoare, pentru că uneori sunt schimbător și îi pot afecta starea ei. Tebuie, în același timp, să fie dedicată nouă pentru că și eu, la rândul meu, mă dedic total când sunt într-o relație. Altfel nu cred că ar merge”, a declarat Andi Constantin pentru un post de televiziune.