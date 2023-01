Andi Constantin s-a îndrăgostit! Fostul burlac, dezvăluiri neașteptate despre noua iubită: „Sunt de trei luni împreună cu ea”

In articol:

Andi Constantin a fost unul dintre cei mai râvniți burlaci de la noi din țară, însă recent, tânărul a venit cu o serie de declarații neașteptate, căci tocmai a anunțat că nu mai este singur.

Ei bine, deși până acum a fost destul de discret când a venit vorba despre viața sa personală, în special despre viața sa amoroasă, Andi Constantin a fost mai sincer ca

niciodată și a făcut o serie de dezvăluiri despre actuala sa parteneră, cu care are o relație de 3 luni, potrivit declarațiilor sale.

Tânărul a precizat că el și iubita lui împart aceeași pasiune, aceea pentru sport, și că deocamdată nu-și fac planuri de viitor împreună.

Citește și: Andy Constantin, primele declarații după ce Giani Kiriță l-a făcut K.O.! "Am avut piciorul în gips până acum o săptămână"| EXCLUSIV

Citeste si: “S-a terminat, e simplu.” Soțul Georgianei Lobonț a vorbit pentru prima oară despre divorț! Rareș Ciciovan a spus motivul separării- kfetele.ro

Citeste si: Ce pact au făcut Armin Nicoară și Georgiana Lobonț! Avem cele mai noi detalii: "Am stabilit să procedăm așa..."- bzi.ro

„În prezent sunt într-o relație, nu neapărat ea este motivul deciziilor mele de acum, pentru că această decizie am luat-o înainte de a fi într-o relație. Este prea devreme să vorbim despre o căsătorie. Sunt de trei luni împreună cu ea și suntem destul de bine. Am fost cucerit de ea prin simplitatea și naturalețea pe care o are. Este pasionată de sport, la fel ca și mine și lucrează în industria fitness-ului. Planurile nu le fac momentan cu iubita mea, cele de viitor, pentru că știi, este o vorbă: Dumnezeu râde la planurile noastre, dar dacă totul o să meargă bine între noi, de ce nu să ne căsătorim? O să vedem”, a declarat Andi Constantin, pentru Click.ro.

Andi Constantin nu-și mai dorește să apară la TV o perioadă

Cât despre planurile ce țin de viața profesională, Andi Constantin nu s-a dat înlături din a face o serie de dezvăluiri și despre acest subiect. Tânărul a explicat că o să aibă un show culinar, care se va difuza online, pe care îl va produce chiar el, căci a început să fie pasionat de munca din spatele camerelor.

Andi Constantin, mărturisiri despre cele două mari iubiri din viața lui: "E prima femeie pentru care faci tot ce spuneai că nu o să faci vreodată"

Ei bine, însă, Andi Constantin a mai spus că pentru o perioadă nu dorește să mai apară pe micile ecrane.

„În perioada aceasta mă axez foarte mult pe proiecte personale, îmi fac acum o emisiune de cooking – show – online. Practic produc! Am început să fiu mai pasionat de munca din spatele camerelor de filmat, decât din fața camerelor, pentru că mi se pare o muncă mult mai complexă și mult mai satisfăcătoare.

Momentan nu îmi mai doresc un proiect de televiziune, mi se pare că am fost destul pe TV și vreau să mai fac o pauză. Simt că am nevoie de mai mult timp pentru mine pentru că în anii trecuți m-am axat mai mult pe carieră decât pe viața mea. Am fost cred că șase ani plecat, continuu, în proiecte și cred că am ajuns la o maturitate în care să îmi doresc să fac mai multe lucruri pentru mine, decât pentru a arăta altora cine sunt eu.”, a mai declarat Andi Constantin, pentru aceeași sursă.

Andi Constantin [Sursa foto: Instagram]