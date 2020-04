In articol:

Puterea dragostei, înregistrat pe ascuns în timp ce o vorbea de rău de Loredana Chivu: kalooga_36441" />

Andi și Loredana Chivu ar fi avut o relație pasageră, după cum spune chiar concurentul de la Puterea dragostei.

Într-o conversație făcută publică de fratele lui Sergio de la Puterea dragostei, Andi se arată dezamăgit de frumoasa blondină.

Cătălin: Cu Loredana Chivu n-ai stat, decât ai bulit-o. Nu?

Andi: Da!

Cătălin: N-ai ce să faci cu ea, n-ai ce să stai cu ea.

Andi: Are un c&r de nici nu poți să-l cuprinzi.

Cătălin: E moale?

Andi: Nu, e prea tare și prea rotund. Pe al ei nu puteai să-l apuci.

Cătălin: E băgat, nu? Urât.

Andi: Și e prea geloasă. Știi ce mi-a zis a doua zi după ce am fost la ziua Siminei. Că ei mai mult îi place să mănânce chiftele cu un bărbat frumos la masă, decât cu Philipp Plein la masă care-mi zicea să stau dreaptă la masă că ne văd paparazzii.

S-a aflat adevărul despre despărțirea Loredanei Chivu de Mădălin None de la Puterea dragostei.

Loredana Chivu se cuplase cu None la scurt timp după ce el fusese eliminat din primul sezon al emisiunii Puterea dragostei. A fost o relație scurtă, dar intensă. La puțin timp de la bomba că sunt împreună, s-a aflat că și-au spus adio.

Adevărul despre despărțirea Loredanei Chivu de None de la Puterea dragostei! Blonda i-a dat papucii: "El le-a trimis prietenilor lui un video cu..."

Loredana Chivu și Mădălin None s-au despărțit și nu s-au mai împăcat. Acum circulă informații despre motivul care ar fi dus la ruptura dintre ei.

"Fată, tu știi de ce s-a certat None cu Chivu? Dacă îți zic, leșini" este o parte din conversația pe WhatsApp care circulă pe net.

"None le-a trimis prietenilor lui un video cu ea când își bagă pierce jos. De-aia a terminat-o ea cu None, că i-a dat share la video", este dezvăluirea despre despărțirea Loredanei Chivu de Mădălin None.