Andi Moisescu a avut de furcă până i-a intrat în grații Oliviei Steer. Juratul a dezvăluit cum a cunoscut-o pe cea care îi este acum soție: "Orădeanca, ardeleanca, s-a lăsat greu"

In articol:

Andi Moisescu și Olivia Steer sunt căsătoriți de 17 ani și formează împreună o familie frumoasă, însă juratul a povestit că nu i-a fost deloc ușor să o cucerească pe partenera lui. În cadrul unui podcast realizat recent, a cărui gazdă a fost Mihai Bobonete, prezentatorul tv a dezvăluit cum a cunoscut-o pe soția lui și cum a reușit

aceasta să îi atragă atenția.

Citeste si: Ce făcea Andi Moisescu înainte să se bucure de o carieră în televiziune? Juratul a făcut dezvăluiri sincere despre cea mai grea perioadă din viața lui: "Am plecat de jos"

Andi Moisescu și-a cunoscut soția prin intermediul televiziunii

Andi Moisescu a dezvăluit că a auzit de Olivia din întâmplare, deși ea lucra în cadrul aceluiași post de televiziune unde el își desfășura activitatea.

Prezentatorul a povestit faptul că un vecin de palier a fost cel care i-a menționat-o pe actuala lui soție, pentru că era vechi prieten cu ea și proveneau din același oraș: "Am cunoscut-o cu doi ani înainte să ne căsătorim, am cunoscut-o în mediul nostru, al televiziunii. Înregistram celebrul imn de 1 decembrie. Atunci am cunoscut-o. Știam de ea, îmi atrăsese atenția un vecin de bloc, de palier, care era tot din Oradea, prieten din copilărie cu ea. 'Știi că eu sunt prieten vechi cu o colegă de-a ta?', 'Cu cine?', și mi-a zis de Olivia. Era corespondent pe vremea aceea. Chiar n-o știam. 'Păi, ia să te uiți, s-o vezi!'. Și-atunci am dat pe TV și era o corespondență din Oradea. 'Ia uite, mă, cum de nu o știam!", a declarat Andi Moisescu, în cadrul podcastului amintit.

Citeste si: CUTREMUR la Cotroceni! Iohannis PLEACĂ. Are pe masă o ofertă NEBUNĂ. Bagajele au fost deja făcute- bzi.ro

Andi Moisescu și Olivia Steer, în ziua nunții [Sursa foto: Instagram]

Olivia Steer, o femeie greu de cucerit

Andi Moisescu a recunoscut că nu i-a fost deloc ușor să îi intre în grații soției lui.

Citeste si: Andi Moisescu a vorbit deschis despre relația cu Olivia Steer. Secretul unei căsnicii de durată: "Atunci când e dragoste reală..."

Dimpotrivă, Olivia a fost o femeie care s-a lăsat greu cucerită, astfel încât juratul a fost nevoit să apeleze la tot felul de trucuri, ca să o înduplece: "Atunci am văzut-o cu adevărat. Și de atunci, ușor, ușor… Bine, ușor...că a fost greu! A fost greu s-o cuceresc, orădeanca, ardeleanca, s-a lăsat greu.", a mai adăugat Andi Moisescu.