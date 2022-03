Andi Moisescu l-a ”jignit” pe Mihai Petre la TV! Ce a putut spune despre fostul său coleg de emisiune: „Are un drăcușor în el”

In articol:

Andi Moisescu și Mihai Petre au împărțit masa juriului unui cunoscut show de talente mai mulți ani la rând, iar recent, chiar în ediția de seara trecută a respectivei emisiuni, Andi Moisescu a făcut o serie de declarații despre fostul său coleg, cu care și-a luat fanii prin surpindere, fără doar și poate.

Astfel, este vorba despre un fost concurent al show-ului de talente, care a fost la audiții și în sezonul trei al emisiunii, însă la momentul respectiv, a avut o problemă cu cel care era jurat la vremea aceea, Mihai Petre. Andi Moisescu a profitat din plin de acest moment, pentru a face un comentariu ”picant” la adresa dansatorului.

Ce comentariu amuzant a făcut Andi Moisescu la adresa lui Mihai Petre

În ediția de seara trecută a emisiunii de talente, Filip Gheorghe, în vârstă de 81 de ani, din Ploiești a fost prezent pentru a-și spune povestea, dar și pentru a demonstra ce abilități are, acesta lucrând în domeniul energiei electrice cu mulți ani în urmă. Concret, bărbatul a fost operator principal la camera de comandă a unei companii de renume.

Concurentul, în timp ce împărtășea povestea sa de viață cu publicul a mai povestit că: „Am dat țării energie, eu vegheam de la pupitru trecerea energiei spre consumatori.”

Astfel, după ce s-a prezentat și a mai povestit câte ceva despre el, lui Andi Moisescu i s-a părut că îl cunoaște pe bărbat, așa că l-a întrebat dacă nu cumva

a fost concurent și în sezonul trei al show-ului de talente, iar răspunsul lui a fost unul pozitiv, explicând că la momentul respectiv din juriu făcea parte și Mihai Petre.

Aducându-și aminte de acel moment, Filip Gheorghe a povestit că Mihai Petre l-a întrerupt și nu l-a lăsat să-și continue numărul, moment în care Andi Moisescu a profitat de ocazie și a făcut o glumă la adresa fostului său coleg de emisiune, Mihai Petre.

Ei bine, nici Pavel Bartoș nu s-a lăsat mai prejos și a alimentat întregul dialog, la rândul său, cu o altă glumă, spunând că Mihai Petre nu mai este jurat în emisiune, tocmai din acest motiv.

„Andi Moisescu: Ați mai fost cumva în emisiunea noastră?

Concurent: Am mai fost în sezonul 3 și am început cu o introducere pertinentă, frumoasă și scurtă. Dura cam 20 de secunde, iar în secunda 8 Mihai Petre m-a întrerupt și a vorbit peste mine. Eu fac analiză literară.

Pavel Bartoș: Păi de aia nu mai e în juriu!

Andi Moisescu: Nu a vorbit el, are un drăcușor în el. Să știți că încă se mai luptă.

Concurent: Am vrut să plec de la microfon, dar mi-a zis Pavel Bartoș să stau acolo. Probabil mi-a crescut tensiunea atunci și nu am mai auzit nici rezultatul.”, a fost discuția din platoul emisiunii.

Andi Moisescu [Sursa foto: Instagram]