Andra a stârnit controverse cu ultima apariție. Soția lui Măruță, însărcinată pentru a treia oară?

Andra Măruță și-a luat fanii prin surprindere cu ultimele apariții din cadrul emisiunii pe care o jurizează, ”Românii au Talent”. Vedeta a recunoscut de câteva ori că în timpul pandemiei de coronavirus, cât timp au fost sălile de sport închise, a luat în greutate. Celebra cântăreață a ținut să lămurească lucrurile, la acea vreme, după ce internauții au asaltat-o cu mesaje referitoare la o posibilă a treia sarcină.

„ Am reînceput sportul acasă. Bineînțeles că sălile de sport sunt închise. Am început și dieta, mai multă apă, mai puțină mâncare, dar am mese regulate. Iar acum mă duc să îmi fac manichiura, mă duc la Mari și abia aștept.

Sunt binedispusă cred că asta se datorează faptului că am început sportul, pentru că îmi dă un vibe și io energie foarte bună. Deși, după perioada de COVID, trebuie să recunosc că am avut o perioadă în care mă simțeam foarte obosită. Încep să mă simt mai bine, mai energică și sper să simțiți și voi asta”, spune Andra, în urmă cu câteva săptămâni, pe Instagram.

Andra Măruță a stârnit din nou semne de întrebare

Cu ultima apariție din Semifinala ”Românii au talent”, Andra și-a luat prin surprindere fanii.

Artista a purtat două rochii superbe în prima gală a semifinalei, în care i se vedea puțin burtica crescută. Ei bine, în urma acestor fotografii, internauții s-au gândit la posibilitatea că soția lui Măruță așteaptă al treilea copil. De această dată, Andra nu a confirmat, dar nici nu a infirmat acest lucru, așa cum a făcut-o acum câteva luni.

Andra Măruță[Sursa foto: Instagram]

