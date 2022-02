Andra, cucerită de X-treme Brothers la Românii au Talent, sezonul 12. Jurata: ”Mulțumesc echipei pentru acest cadou”

In articol:

Andra, cucerită de X-treme Brothers la Românii au Talent, sezonul 12. Cei trei concurenți au dat-o pe spate pe jurata de la Românii au Talent 2022.

Andra, cucerită de X-treme Brothers la Românii au Talent, sezonul 12

X-treme Brothers și-au făcut apariția la Românii au Talent, sezonul 12, iar Andra a fost de-a dreptul cucerită de cei trei concurenți din Câmpina: ”Se pare că este ziua mea de naștere acum, nu știu, dar mulțumesc echipei pentru acest cadou. Of, dacă veneați ieri, eram îmbrăcată diferit”, a glumit Andra, iar colegul său Bobonete a adăugat: ”Ați prins-o până în gât, mai avea puțin și trăgea și o plapumă pe ea” .

Citeste si: Mihai Bobonete, purificat de Alexandru Pârgaru la Românii au Talent 2022. Juratul: ”Nu îmi strica chakrele în mine...”

Andra, cucerită de X-treme Brothers la Românii au Talent, sezonul 12 [Sursa foto: Captură TV]

Citeste si: Cine sunt noii juraţi de la Românii au Talent 2022? Andra și Andi Moisescu au colegi noi

X-Treme Brothers au venit la Românii au Talent 2022 cu un număr fantastic de echilibristică, care i-a uimit pe cei patru jurați ai emisiunii: Andra, Andi Moisescu, Dragoș Bucur și Mihai Bobonete.

Citeste si: Vești triste în lumea sportului. Din păcate, Rică Răducanu...- bzi.ro

”Noi suntem X-Treme Brothers, suntem din Băicoi și Câmpina. Avem aproximativ 12-13 ani de când ne-am apucat de echilibristică, a fost pasiunea noastră numărul 1, cândva a fost un job și sperăm să revenim să facem ceea ce ne place.

Pentru noi a fost oarecum forțată această viață pe care o avem acum pentru că este foarte greu să te obișnuiești după o perioadă foarte îndelungată să treci din viața de artist într-o viață foarte normală, să te duci la muncă la un program de 8 ore zilnic, să fi în același loc tot timpul...noi suntem obișnuiți să călătorim.

A fost foarte greu, pandemia ne-a găsit în Las Vegas, am susținut un singur spectacol, după care am revenit în țară. Am avut un contract de cinci ani și mai mare ghinion, la fix o lună după ce am revenit în țară, mi-am rupt tendonul de la biceps în timpul antrenamentelor. Acesta este primul spectacol de când am luat pauză”, au spus concurenții de la Românii au Talent, sezonul 12.

Citeste si: Andi Moisescu, ”biciuit” la Românii au Talent, sezonul 12. Rachele Belle Barum i-a lăsat pe jurați cu gura căscată

Andra, cucerită de X-treme Brothers la Românii au Talent, sezonul 12 [Sursa foto: Captură TV]

X-treme Brothers, patru de DA la Românii au Talent 2022

X-treme Brothers au primit patru de DA la Românii au Talent, sezonul 12 și au trecut în etapa următoare a concursului.

”M-aș fi uitat la voi o oră, adică...dar a fost incredibil, acum înțeleg de ce ați semnat voi pe cinci ani la Vegas și de ce ar fi vrut ăia să vă vadă acolo constant pentru că sunteți foarte buni”, a spus Bobonete.

”E legat tot ceea ce am văzut, e clar că e de un nivel destul de înalt. Băieți, soarele o să apară din nou pe strada voastră”, a declarat Andi.

”Cu invidie și frustrare vă dau un DA”, a adăugat Dragoș.

”Dragilor, ca să nu suspecteze nimeni, vă pupă sora voastră și vă spune că aveți patru de DA și ne vedem în etapa următoare”, a spus Andra.