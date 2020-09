Andra, cea mai apreciată cântăreață din România

In articol:

Andra este una dintre cele mai apreciate artiste din România. Mereu în lumina reflectoarelor, vedeta a fost nevoită să dea în nenumărate rânduri explicații cu privire la aspectul ei fizic.

Vedeta are o familie frumoasă și se declară mulțumită. Ea a mărturisit că nu e plăcut să justifice kilogramele în plus, doar pentru că în spațiul public apar zvonuri conform cărora ar fi gravidă.

„Chiar îmi doresc să nu mai zică lumea că sunt gravidă, fără ca eu să fiu. Dacă vreodată se va întâmpla, atunci e binevenit. Acum nu pot să spun că am în plan acest lucru, întrucât am și fată, și băiat, deci am tot ce am visat”, a declarat Andra pentru Libertatea.ro.

Andra a precizat că în prezent nu se gândește să dea naștere unui alt copil. „Nu ne-am propus să mărim familia și nu avem de gând acum să se întâmple acest lucru. E greu, cumva, să stau mereu să explic că nu sunt însărcinată”, a mai spus ea.

Andra spune de ce nu reușește să revină la cea mai bună formă

Artista este dispusă să facă mai mult sport și să urmeze o dietă care să o ajute să slăbească. Ea a declarat că este foarte pofticioasă, iar atunci când le gătește copiilor, îi este greu să se abțină de la dulciuri și să nu guste.

Andra face sport acasă

„În pandemie, toată lumea a pus câteva kilograme, iar eu sunt unul dintre acei oameni. La mine, surplusul se depune în diferite zone ale corpului, nu neapărat în cele mai fericite locuri. Recunosc, îmi plac dulciurile. Acasă am doi copii care vor mereu ceva dulce și le gătesc, facem brioșe, mai vine o prietenă cu vreo prăjitură nouă să o încerc”, a spus frumoasa cântăreață.

„Zilnic am parte de ispite, ca să zic așa. Îmi și place, pentru copii, să avem genul acesta de prăjituri gătite în casă, să știu că sunt de bună calitate. Nu le dau dulciuri din comerț. Motiv pentru care, fiind o pofticioasă din naștere, nu mă pot abține și mai gust”, a mai spus Andra.