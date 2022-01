Andra, dezvăluiri emoționante despre viața ei: "Oamenii aruncă vorbe cu mare ușurință, mai ales în online!"

In articol:

Andra este printre cele mai iubite și artiste din țara noastră. Este considerată una dintre cele mai bune și puternice voci din industria muzicală românească.

Andra, dezvăluiri despre sacrificiile pe care le-au făcut părinții ei pentru a-i îndeplini visul

Carisma, talentul înnăscut și dedicarea sunt doar câteva dintre atuurile Andrei, care au menținut-o pentru mult timp pe culmile succesului. Fiecare piesă, colaborare sau cover muzical se bucură de un succes imens, iar hit-urile sale sunt fredonate la toate petrecerile românilor. În cadrul unui interviu, artista a vorbit despre obstacolele pe care le-a întâmpinat de-a lungul carierei sale și care au fost cele mai grele momente pentru ea.

Înainte să fie una dintre cele mai iubite cântărețe și să cunoască succesul și faima, Andra a fost doar o fată talentată, care a muncit din greu pentru a-și atinge țelul și a ajunge artista de astăzi. Cântăreața a mărturisit că părinții ei au sprijinit-o extrem de tare și au făcut tot posibilul ca să-și vadă visul realitate.

"Din dragoste pentru muzică, voiam să urc mereu pe scenă. Încercam să nu ratez niciun concert sau niciun concurs. Nu a fost deloc ușor, mergeam cu tatăl meu peste tot, băteam toată țara din nord până în sud și de la est la vest, cu trenul sau cu autocarul. Ne era cald sau frig, adormeam cu bagajele în brațe, dar nimic nu m-ar fi făcut să renunț și nici nu regret nimic. Am învățat multe din aceste experiențe și m-am hrănit din relația cu publicul, am fost foarte conectată la cei din fața mea, atentă la reacțiile lor", a dezvăluit Andra, pentru revista VIVA .

Andra [Sursa foto: Facebook]

Andra: "Oamenii aruncă vorbe cu mare ușurință, mai ales în online!"

Deși se bucură de un succes real, Andra nu a fost ferită de glume nesărate și de răutați. Artista a dezvăluit că s-a simțit de multe ori victima bullying-ului. Cu toate acestea, cântăreața își cunoaște adevărata valoare și știe locul pe care se clasează în societate, iar din acest motiv nu lasă niciun obstacol să o distragă de la ce are de făcut.

Mai mult, artista a explicat că soțul ei, Cătălin Măruță, este mereu alături de ea și o încurajează de fiecare dată, iar acest lucru o face să treacă mult mai repede peste aceste situații neplăcute.

"Am fost și cred că sunt și acum, ca persoană expusă publicului. Totuși, am o personalitate care mă face să nu observ răutățile și foarte puține ajung la mine cu adevărat. Am un mod de a fi, privesc mereu înainte, îmi văd de drumul meu, dar nu sunt de piatră, desigur. Oamenii aruncă vorbe cu mare ușurință, mai ales în online, când ei sunt în fața unui ecran și nu simt că îi costă nimic, nici nu văd privirea omului rănit. Sunt o fire sensibilă, dar nu prea pun la suflet aceste vorbe, iar dacă mă afectează, vorbesc cu cineva apropiat, de obicei cu Cătălin, și mă încurajează imediat, îmi spune că oamenii vor să rănească pentru că sunt ei furioși sau nefericiți, că nu are legătură cu mine agresiunea lor", a dezvăluit Andra, pentru sursa menționată mai sus.

Andra a mai dezvăluit că muzica este totul pentru ea și că își dorește ca prin ceea ce face să inspire oamenii și să le influențeze viața într-un mod pozitiv.

"Mă gândesc adesea la lucrurile pe care le discutăm chiar și acum, la profesia mea, relația mea de cuplu, la familia mea, la lumea în care trăim. Mereu îmi propun ca prin ceea ce fac să influențez în mod pozitiv viața mea, dar și a celor din jurul meu", a mai declarat Andra, pentru sursa citată mai sus.

Artista a dezvăluit, recent, pe pagina ei de Facebook că, pentru anul 2022 a pregătit foarte multe surprize pentru fanii ei și i-a deja i-a anunțat că urmează noi proiecte care mai de care mai minunate.

"Noul an vine cu noi proiecte, speranțe, vise care mă umplu de energie și nerăbdare! Sper că și voi vă pregătiți pentru lucruri minunate, depinde de noi să ne îndeplinim dorințele!", a dezvăluit Andra, pe pagina sa de Facebook.

