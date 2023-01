Andra, fără Cătălin Măruță în noaptea dintre ani! Motivul pentru care cei doi nu au fost împreună

In articol:

Andra este una dintre cele mai iubite artiste din România. Cântăreața este chemată la zeci de evenimente atât în țară, cât și în afara ei.

Pe parcursul carierei sale, vedeta a lansat zeci de melodii care i-au făcut pe oameni să o îndrăgească și să o susțină în tot ceea ce face.

Citește și: Eva Măruță i-a spus subtil tatălui ei că trebuie să dea jos câteva kilograme! Reacția neașteptată a lui Cătălin Măruță: „Ce tot îmi spui să slăbesc?!”

Andra și Cătălin Măruță, separat în seara de Revelion

Andra și Cătălin Măruță [Sursa foto: Instagram]

Se spune că cu cine începi Noul An cu acea persoană vei fi împreună tot anu. Astfel, majoritatea oamenilor au fost împreună cu persoana iubită la trecerea dintre ani. Nu acest lucru s-a întâmplat și în cazul artistei Andra, deoarece, aceasta nu a fost alături de Cătălin Măruță în cea mai importantă zi din an. Vedeta a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare în care le ura urmăritorilor ei un An Nou fericit și le explica acestora că indiferent dacă sunt la distanță sau

nu, ea și soțul ei se gândesc unul la celălalt.

Citeste si: “Ea e foarte hotărâtă.” Fiica Andreei Marin și-a făcut mama să plângă, după ce i-a dezvăluit decizia pe care a luat-o- kfetele.ro

Citeste si: Sfântul Vasile cel Mare, ocrotitorul sărmanilor! Ce este bine să facă toți creștinii în această zi de sărbătoare!- bzi.ro

„La mulți ani! Chiar dacă suntem în locuri diferite în această seară, eu și Cătălin, suntem mereu împreună, cu gândul unul la celălalt. Sper că și voi sunteți aproape, la propriu sau tot la figurat, de persoana iubită! La mulți ani 2023”, a fost postarea publicată de cântăreață.

Citește și: Andra a ajuns de urgență la medic. Cu ce problemă de sănătate se confruntă artista: „Toată lumea mă sperie”

Andra ar trece peste orice pentru partenerul său

Andra și Cătălin Măruță trăiesc o frumoasă poveste ce dragoste de foarte mulți ani și sunt un exemplu de urmat pentru cuplurile tinere la început de drum. Artista este căsătorită cu prezentatorul TV din anul 2007, iar în urmă cu 11 ani au devenit părinți pentru prima oară. Cei doi au împreună doi copii, David în vârstă de 11 ani și Eva de 4 ani. Cântăreața a mărturisit că nu a trecut prin așa ceva, dar consider că ar trece orice pentru omul pe care îl iubește.

„Nu am trecut prin lucruri rele, dar mă gândesc că, mai ales dacă ai copii sau vrei să faci copii și să ai un viitor cu acel om, treci peste niște lucruri. Eu aș trece, așa văd în momentul ăsta. Nu am trăit, dar aș trece pentru că știu cât de mult îl iubesc și ăsta e omul, nu cred că aș putea găsi pe altul”, a spus Andra, potrivit spectacola.ro.

Citește și: Andra a recunoscut public! După ani de căsnicie și doi copii, se întâmplă și în relația lor: „Mi se pare că nu mai ajung la Cătălin”

Andra a cântat pe scenă alături de fiica sa

Luna decembrie i-a oferit Andrei una dintre cele mai frumoase și emoționante amintiri. Artista a susținut un spectacol la Opera Națională din București, iar la un moment dat, alături de e ape scenă a apărut fiica acesteia, Eva Maria. Cele două au avut un moment mama- fiică și au cântat împreună o melodie de Crăciun.

„O seară magică aseară, la Opera Română. Odată cu primul concert a debutat și turneul național Vis de Iarnă! Sunt copleșită de mesajele voastre frumoase și de căldura cu care invitații mei speciali au acceptat invitația mea. Vă iubesc și ne vedem din nou în seara asta”, a scris Andra pe Instagram.