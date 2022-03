Andra Măruță, mesaj cu lacrimi în ochi, de 8 martie! Ce a transmis artista: „Te iubesc din toată inima!”

In articol:

Astăzi este o zi cu totul specială pentru reprezentantele sexului frumos. 8 martie este ziua dedicată femeilor și mamelor de pretutindeni.

Cu această ocazie, doamnele și domnișoarele sunt sărbătorite pentru tot ceea ce sunt și pentru tot ceea ce fac față de cei dragi lor.

Andra [Sursa foto: Instagram]

Andra Măruță, mesaj emoționant de 8 martie

De la această sărbătoare nu s-a abătut astăzi nici Andra Măruță. Artista este o femeie împlinită, are o carieră de succes și o familie de nota zece, fiind mama a doi copii, Eva și David, care i-au trmasformat total viața.

Pentru că de ani de zile cunoaște și ea sentimentul de mamă, de 8 martie, soția lui Cătălin Măruță a avut un mesaj pentru toate femeile și pentru toate cele care au adus copii pe lume.

”La mulți ani tuturor femeilor! Important este să fim sănătoși și să îi avem pe ce dragi alături de noi”, a spus Andra Măruță pe pagina sa de Instagram.

Ulterior, tot prin intermediul rețelelor de socializare, acolo unde este foarte activă, după ce a interpretat un cântec de suflet, dedicat mamelor, fiind, spune ea, piesa ei preferată, pe care o cântă an de an încă din copilărie, Andra, vizibil emoționată, a mai avut o urare de făcut.

De aceasta dată, jurata emisiunii de talente s-a raportat strict la cele mai importante femei din viața sa: mama și mama soacră.

După ce le-a urat ani mulți și le-a asigurat pe amândouă de toată dragostea ei, Andra Măruță și-a ridicat mama în slăvi.

Cântăreața i-a transmis mamei sale o serie de mulțumiri pentru tot ce a făcut pentru ea și pentru lecțiile pe care i le-a dat de-a lungul anilor.

Mai mult decât atât, Andra spune că de când a devenit și ea mamă , sentimentele pentru cea care i-a dat viață s-au intensificat, acum înțelegând pe propria piele ce înseamnă grija și iubirea de părinte.

”La mulți ani, mama și mama soacră, vă iubesc! Te iubesc, mama! Să fii sănătoasă, te iubesc din toată inima! De când am devenit mamă, s-au intensificat toate sentimentele pe care le am față de tine și apreciez enorm tot ce am învățat de la tine. La mulți ani, mama!”, a adăugat îndrăgita artistă.