Andra rupe tăcerea în privința mariajului pe care îl are cu Cătălin Măruță: "Cred că este greu ca un cuplu să reziste..."

In articol:

Andra și Cătălin Măruță formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi și-au întemeiat o familie frumoasă și au împreună doi copii, însă artista a dezvăluit abia acum care este secretul unei căsnicii de durată.

Într-un interviu recent, cântăreața a vorbit despre cum decurge relația cu partenerul ei de mai bine de 15 ani, dar și dacă s-a pus vreodată problema divorțului între ea și prezentatorul TV.

Citeste si: Andra și Cătălin Măruță, gestul care i-a revoltat pe fani! Au fost dezamăgiți să îi vadă așa pe rețelele de socializare. Copiii erau de față: „Așa ceva! Păcat că vă apreciam...”

Andra, secretul unui mariaj de succes

Andra a dezvăluit că ea și Cătălin Măruță au încercat întotdeauna să aibă o relație deschisă, în care să comunice despre absolut orice. Totuși, se pare că adevăratul secret al mariajului celor doi a fost faptul că ambii parteneri și-au lăsat spațiu suficient unul celuilalt și nu au ales să petreacă fiecare clipă împreună.

Andra și Cătălin Măruță [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Vestea tristă a dimineții. Din păcate, Alexandru Arșinel...- bzi.ro

Mai mult, artista spune că așa au putut simți cu adevărat cum se manifestă dorul și au început să aprecieze mai mult momentele în care se vedeau: "După 15 ani lângă Cătălin, aș spune că pentru noi a fost mereu important spațiul, că ni se făcea dor unul de celălalt. Cred că este o greșeală pentru multe cupluri faptul că se sufocă unul pe altul, că renunță la ceea ce fac separat, din prea multă iubire sau dintr-o înțelegere greșită a ideii de iubire. Din fericire, nu am ajuns să nu mai fim iubiți, pentru că nu ne-am sufocat unul pe altul, a existat între noi mereu un pic de aer, atât cât focul să se mențină!", a declarat Andra, pentru Viva.ro.

Andra și Cătălin Măruță, alături de copiii lor [Sursa foto: Instagram]

"Nu am avut până acum nicio criză majoră"

Întrebată dacă au ajuns vreodată într-un punct limită, în care să se vorbească despre posibilitatea divorțului, Andra a mărturisit că până acum nu s-a întâmplat acest lucru, pentru că ea și soțul ei și-au rezolvat micile neînțelegeri cu înțelepciune.

Cu toate acestea, artista nu își dorește ca mariajul ei să fie privit ca un simbol, pentru că, spune aceasta, nicio relație nu este perfectă, iar în ziua de azi este o adevărată provocare pentru un cuplu să reziste timpului: "Nu aș vrea ca familia noastră să fie un simbol atât de puternic, mă cam sperie acest gând. Nu există relații perfecte, așa cum nu există oameni perfecți, iar că suntem împreună de 15 ani este rezultatul faptului că am reușit să ne înțelegem unul pe celălalt și să ne dorim să construim un viitor împreună. Cred că este greu, mai ales în ziua de azi, ca un cuplu să reziste.

Citeste si: Cum s-au cunoscut Andra și Cătălin Măruță. Cântăreața nu a fost interesată la început de soțul ei

Pentru mine, căsnicia este un loc în care am construit, alături de Cătălin. Nu ne sufocăm unul pe altul, fiecare are un vis și o profesie care îi aduce satisfacții, avem vieți proprii și avem o viață împreună, iar asta face ca relația noastră să funcționeze foarte bine. Nu am avut până acum nicio criză majoră, nu. Sper ca mereu să fim înțelepți și să nu ne vărsăm furia unul pe altul, ci să dialogăm sau să ne lăsăm spațiu, dacă avem nevoie.", a mai adăugat vedeta, pentru sursa amintită.