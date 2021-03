Andra şi-a îndeplinit un vis vechi la Românii au Talent, sezonul 11. Dean Bowman s-a oferit să îi fie profesor de gospel

In articol:

Andra şi-a îndeplinit un vis vechi la Românii au Talent, sezonul 11. O dorinţă veche de-a artistei, a ieşit la iveală, atunci când Dean Bowman şi-a făcut apariţia pe scenă.

Andra şi-a îndeplinit un vis vechi la Românii au Talent, sezonul 11

Dean Bowman s-a născut în New York, dar locuieşte în Reşiţa, acolo unde are o şcoală de muzică şi îi învaţă pe copii să cânte gospel.

"Mă numesc Dean Bowman, sunt stabilit în Reşiţa, Caraş-Severin. Învăţ copiii muzică gospel voluntar. Sunt foarte fericit să mă aflu aici, să reprezint România şi comunitatea mea, din Reşiţa. Cred că e prima dată când particip la o astfel de emisune. Cânt de 50 de ani, dar nu cred că am cântat live, la televizor, până acum. Cel puţin nu îmi aduc aminte", a spus Dean.

Dean Bowman, profesor de gospel[Sursa foto: Captură TV]

Venirea lui Dean Bowman în România, nu este întâmplătoare. Concurentul de la Românii au Talent, sezonul 11, a cunoscut aici o femeie, care urmează să îi devină soţie.

"Am cunoscut o femeie, Mihaela. Suntem împreună de patru ani, urmează să ne căsătorim. E o femeie sclipitoare, foarte frumoasă şi lucrăm împreună de patru ani. M-a ajutat să îmi construiesc şcoala şi am ajuns să construim şi o viaţă împreună", a povestit concurentul.

Jurata Andra a mărturisit ce dorinţă veche a avut, atunci când l-a auzit pe Dean că are o şcoală de gospel.

Andra: "Să ştii că visul meu a fost..."

Andra a aşteptat cu nerăbdare ca Dean Bowman să înceapă să cânte, fiindcă artista s-a declarat îndrăgostită de gospel. După ce a terminat Dean să cânte, artista a făcut o mărturisire care i-a surprins pe ceilalţi juraţi.

"Dean, a fost o mare bucurie să ascult, de mică am studiat acest gen muzical, nu ştiam că există un profesor care a venit în România să predea gospel. Pentru mine, profesorul era internetul sau când eram mică primeam casete de la străini care veneau. Să ştii că visul meu a fost să merg în America într-o biserică, să văd cultura asta, să învăţ să cânt în felul ăsta. Dacă nu s-a putut am zis ok...", a spus Andra, iar Andi Moisescu a intervenit: "De ce nu ne-ai spus, măi, Andra!".

Dean Bowman s-a oferit să îi fie Andrei, profesor de gospel şi a invitat-o la Reşiţa ca să îi arate cum stau lucrurile.

"Pot să te ajut cu asta. Predau gospel, deci da. Vino la Reşiţa şi îţi arătăm cum se face", i-a spus Dean, Andrei, iar aceasta a răspuns: "Poate vom cânta, mi-ar face mare plăcere".

Dean Bowman, patru de "DA" la Românii au Talent, sezonul 11

Dean Bowman, a luat patru de "DA" la Românii au Talent, sezonul 11, iar Andra i-a transmis concurentului că îl aşteaptă cu drag în etapa următoare ca să se mai bucure de muzica gospel.

"Ai fost excepţional, mi-ai ajuns la suflet. Eu am trăit câţiva ani în America când am avut ocazia să ascult genul ăsta în Los Angeles. Este super emoţionant, cum spui tu mereu, Andra, "piele de găină", asta am simţit şi eu. Felicitări!", a spus Alexandra Dinu.

"Nu am simţit nici o clipă că tu vrei să ne arăţi ceva sau vrei să ne demonstrezi ceva, tu ai transmis ce ai simţit tu. E simplu când simţi muzica, nu trebuie să o mai cânţi, doar traduci ce simţi şi asta e tot", a spus şi Andi Moisescu.