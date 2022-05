Andra și Cătălin Măruță, legătura neștiută cu Cristian Popescu Piedone și familia sa! Puțini sunt cei care știu cât de apropiați sunt

In articol:

Andra și Cătălin Măruță sunt, fără doar și poate, unul dintre cele mai celebre cupluri din showbiz-ul autohton. Cei doi au numeroși prieteni de familie și, de asemenea, au și numeroși fini.

Printre ei se numără chiar și Cristian Popescu Piedone și soția lui, dar și fiul acestuia cu partenera lui de viață. Se pare că cele două vedete au participat la cele mai importante momente din viața acestora și nu în calitate de simpli invitați, ci au jucat un rol important, acela de nași! Ei bine, putem spune chiar că au devenit rude prin alianță.

Andra și Cătălin Măruță, nași la nunta fiului lui lui Cristian Popescu Piedone

Cele două familii au o relație foarte lungă și strânsă de prietenie, iar această prietenie s-a transformat treptat într-o legătură mult mai strânsă, după ce Andra și Cătălin Măruță i-au cununat pe Lorena si pe Vlad, băiatul fostului edil de la sectorul 4 și 5. Ceremonia a fost una cu mare fast, la biserica Sfântul Spiridon, iar ca totul să fie perfect și să nu le stea nimeni în cale, Piedone, care la acea vreme era primar, a decis

să închidă toată strada, ca nimeni să nu poată să le strice distracția. După slujblă, a urmat o petrecere în toată regula la Palatul Ştirbei, în prezența a circa 1.000 de invitați, printre care și fostul preşedinte al României, Ion Iliescu, dar și alte vedete de renume din showbiz-ul autohton.

Citeste si: Andra a plecat acasă, după ce Carmen Harra a prevestit divorțul! Cu ce bărbat celebru a fost surprinsă- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Ei bine, se oare că Andra și soțul ei au mai fost o dată nași, tot în familia fostului edil. De data aceasta chiar pentru Cristian Popescu Piedone și pentru soția lui, care, în urmă cu ceva timp, au decis să-și reînnoiască jurămintele în fața lui Dumnezeu, după decenii bune de căsnicie.

Cristian Popescu Piedone, condamnat la 4 ani de închisoare

Cele două vedete au decis să-i nășească la acest eveniment cu totul aparte din viața lor.

După ce a izbucnit tragedia de la Colectiv, procurorii i-au chemat în judecată pe toți cei care îi considera „actori” principali, care au jucat un rol în lanțul de evenimente nefericire care au dus la acest deznodământ tragic. Printre ei și Cristian Popescu Piedone, care la acea vreme era edilul sectorului 4. Curtea de Apel București a decis că fostul primar este vinovat și i-a dat 4 ani de închisoare cu executare.

Citeste si: Cristian Popescu Piedone, declarații inedite, la 6 ani de la tragedia din Colectiv: “Cu trecutul poate câștigi în multe cazuri, dar să ți-l dea cineva înapoi, niciodată!”

Ba mai mult, acesta nu mai are voie timp de 5 ani să ocupe o funcție publică. Cristian Popescu Piedone fusese reales primar în urmă cu aproape un an, însă la sectorul 5. Acesta a reacționat pe rețelele de socializare, după ce și-a aflat sentința.

Citeste si: Fiul lui Cristian Piedone, mesaj emoționant pentru tatăl lui, după ce și-a aflat sentința: „Eu știu că ești nevinovat”

„M-au luat... NEVINOVAT

Ca pe un câine m-au chinuit și m-au tăvălit șase ani și jumătate!

Zilnic mi-au picurat amar și boală în trup și în familie!

M-au vânat pe unde m-au prins.

Că i-am deranjat, că le-am stricat pușculițele...

Rămâneți cu bine, oameni buni!

Vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați rămas alături în toți anii aceștia grei!

Eu merg acum unde mă azvârle statul meu cel românesc!

Dumneavoastră, cetățenilor din Sectorul 5, vă doresc sănătate și fericire!

Povestea noastră se oprește aici, din păcate.

A fost frumos, atât cât ne-au permis, atât cât ne-au lăsat...!

Am dovedit, împreună, că prin muncă se pot face lucruri bune pentru comunitate!

Am crezut în visuri, am împlinit visuri!

Am dovedit că putem face imposibilul... posibil!

Va iubesc!

Să ieșiți la vot când vor fi alegeri!

Să vă alegeți un primar drept, care să vă respecte!

Un primar demn și muncitor, care să vă merite!

Cu multă dragoste, Piedone

...

Am un mesaj pentru familiile tinerilor decedați în clubul Colectiv și pentru cei răniți în acea fatidică noapte:

Piedone merge la pușcărie NEVINOVAT!

Adevărații vinovați pentru tragedia Colectiv sunt liberi!!!

Vă veți convinge!”, a scris Cristian Popescu Piedone pe contul personal de Facebook.