Andra și fiica ei, Eva Măruță, moment special pe scenă. Au cântat împreună la Opera Română

Andra Măruță a susținut un concert de Crăciun la Opera Română. În cadrul evenimentului, artistei i s-a alăturat pe scenă fiica sa, Eva Măruță, cu care a împărtășit un moment emoționant.

Andra și Eva Măruță au cântat împreună la concertul de Crăciun, susținut de artistă la Opera Română. Cele două au interpretat o piesă de Crăciun și au creat un moment cu adevărat special și emoționant. Amândouă au îmbrăcat ținute asortate, două rochițe de culoare roșie. Andra a mai cântat în urmă cu 3 ani, alături de fiica sa, pe vremea când avea 4 ani și este sigură că în viitor va fi invitată la concertele Evei.

„ I-a plăcut atât de mult! Ieri nu am repetat, nu? Sau când? Alaltăieri. Și a zis: „astăzi nu repetăm? Cum adică nu repetăm și astăzi?” Acum a venit momentul. A venit momentul să cântăm! Acum trei ani, am cântat pe această scenă. Avea patru ani, iar acum are șapte și iată că se repetă tradiția și sper, când ea va crește mare, să mă invite și pe mine la concertele ei”, a spus Andra înainte ca ea și fiica ei să înceapă să cânte.

Andra și fiica ei, Eva Măruță au cântat împreună la Opera Română [Sursa foto: Facebook]

Întreg momentul a fost publicat de Eva Măruță pe rețelele de socializare

Momentul a fost publicat de Eva Măruță pe pagina sa de Facebook, transmițându-i toată dragostea și aprecierea mamei sale.

„ A fost magic! Mai vreau să cânt alături de mama mea! Te iubesc!”, a scris fiica Andrei și a lui Cătălin Măruță, în dreptul clipului.

Desigur, Andra nu a putut să nu reacționeze la declarația făcută de fiica sa, așa că i-a transmis și ea un mesaj emoționant: „Te iubește mama”, a scris artista în secțiunea de comentarii.

„ Ați fost minunate. Eu și David v-am urmărit secundă cu secundă”, a scris Cătălin Măruță în secțiunea de comentarii.