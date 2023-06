Andra Volos a plâns în brațele lui Lele când a aflat că va avea o fetiță! Viitorii părinți au făcut declarații emoționante: "Vreau să am 11 fete și un băiat" | EXCLUSIV

In articol:

Andra Volos și Lele au aflat, în sfârșit, sexul bebelușului! În cadrul unui eveniment special, într-o atmosferă romantică și având alături familia și prietenii, cei doi au fost extrem de emoționați în momentul în care baloanele și fumigenele roz au fost lansate pe marginea piscinei.

Fosta concurentă de la "Puterea Dragostei" a început să plângă de bucurie și a sărit în brațele cântărețului, care a fost un pic dezamăgit, în condițiile în care își dorea un băiețel. Însă, până la urmă, s-a bucurat și el de tot ce se întâmpla și a sărutat-o pe femeia care îi poartă în pântece copilul.

Andra Volos, emoționată că va deveni mămică de fetiță

Andra Volos este în culmea fericirii. Tânăra a aflat că este mămică de fetiță, alături de bărbatul pe care îl iubește.

"Sunt foarte mândră. Am emoții, tremur toată. Este cel mai unic moment din viața mea. Până ieri am crezut ziceam că am fetiță, dar credeam că e băiat. Dumnezeu a ținut cu mine de data asta, nu se știe la următorul copil ce o să fie. Sunt foarte fericită și cu siguranță o să fiu cea mai bună mamă. O să am grijă de ea, o să o îmbrac, o să fiu acolo. Luna viitoare pe 25 eu trebuia să am cununia, dar am anulat-o pentru că am aflat că sunt însărcinată.", a declarat Andra Volos.

Lele își dorește să aibă un fiu cu Andra Volos

Lele își dorea să aibă un fiu, însă abia așteaptă să își vadă fetița. O iubește pe Andra și se roagă ca fiica lor să vină pe lume sănătoasă.

"Eu am crezut până în ultimul moment că o să am un băiețel, dar asta e. Să vină copilul sănătos, nu mai contează. E o bucurie foarte mare pentru noi, indiferent că este băiat sau fată. Îi mulțumim bunului Dumnezeu pentru tot ceea ce ne oferă, Îi mulțumim că are grijă de noi și ne dorim să vină sănătoasă. M-am gândit că o să încerc în fiecare an de acum încolo, poate iese băiat până la urmă. Adică 11 fete și un băiat o să fie în final. Glumesc. Sunt foarte fericit că îmi vine o fetiță, chiar dacă îmi doream băiat.", a mărturisit Lele, al WOWnews.

