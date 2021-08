Andra Voloș, anunț neașteptat după scandalul cu Bogdan Mocanu: "Sunt o mamă..."

In articol:

Se pare că Andra Voloș se pregătește intens pentru ipostaza de mamă, după scandalul monstru cu Bogdan Mocanu. Șatena a dezvăluit recent că a trebuit să aibă grijă de fratele ei mai mic și l-a scos pe acesta la piscină, unde i-a făcut toate poftele.

"Azi pot să zic că sunt o mamă foarte bună"

Fosta iubită a lui Bogdan Mocanu este plecată în vacanță la mama ei, în Italia. Cu toate că ar trebui să profite la maxim și să se distreze cât mai mult, diva le-a arătat fanilor că s-ar descurca foarte bine în ipostaza de mamă, căci a avut grijă de fratele ei o zi întreagă.

Șatena a postat chiar și mai multe imagini de la piscină, ținând să sublinieze că poate să facă față cu brio acestei conjuncturi și i-a făcut toate poftele celui mic, chiar dacă poate nu ar fi trebuit să fie atât de indulgentă: "Azi pot să zic că sunt o mamă foarte bună. Un bun exemplu pentru copii. Am venit de dimineață la piscină cu frățiorul meu, suntem la mama în vacanță și sunt cu el zilnic peste tot. Am încercat să fiu mamă bună, să îl las să facă ceva. E ora 6 seara și nu a ieșit din piscină. Dacă îi zic să ia o pauză începe să plângă. Când eram mică și mie îmi plăcea să stau cât mai mult în piscină, așa că am decis să îl las să facă ce vrea. Nu știu dacă e ok, dar în inima mea simt că e ok să îl las să trăiască." , a povestit Andra Voloș pe contul ei de Instagram.

Andra Voloș, scandal recent cu Bogdan Mocanu

Andra Voloș a iscat un scandal monstru în urmă cu câteva zile, după ce a postat pe rețelele de socializare înregistrarea unei convorbiri telefonice cu Bogdan Mocanu, în care acesta îi aducea mai multe jigniri.

Totul ar fi pornit, din spusele tânărului, de la anumite declarații ale șatenei la adresa actualei lui iubite, declarații care l-au făcut pe fostul concurent de la Puterea Dragostei să se enerveze la culme: "Apelul de seara trecută nu este o ceartă, este consecința picăturii care a umplut paharul. Am tăcut prea mult, până am explodat. Urmăritorii au fost cei care au tras semnalul de alarmă în momentul în care au simțit ironiile direcționate spre postările mele. Soția mea nu este o fană a scandalurilor și mereu m-a sfătuit să încerc să mușamalizez tot. Nu îmi explic aceste reacții, întrucât nu recunosc omul care a devenit (n.r. Andra Voloș).

A fost o experiență din care am avut multe de învățat (n.r. despre relația cu Andra Voloș). Din greșeli învățăm și nu aș fi fost omul de astăzi dacă nu m-aș fi lovit pe rând cu capul de fiecare încercare a vieții. Și eu și ea știm multe chestii unul despre celălalt pe care publicul nu le știe, însă oricare din noi care ar aduce astfel de detalii în discuție ar decădea mai jos decât "victima", a declarat Bogdan Mocanu, în exclusivitate pentru Wowbiz.ro.