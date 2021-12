Andra Volos de la Puterea dragostei are un nou iubit! Primele imagini cu bărbatul misterios din viața ei

In articol:

Andra Volos este una dintre cele mai iubite și urmărite concurente din emisiunea Puterea dragostei. Frumoasa șatenă a participat în al doilea sezon al competiției, acolo unde l-a cunoscut pe Bogdan Mocanu și au părăsit competiția împreună, pentru a forma un cuplu în afara camerelor de filmat.

Relația lor a fost marcată de despărțiri și împăcări, de certuri și declarații de dragoste în mediul online. Într-un final, cei doi au ajuns la o concluzie, iar aceea este că drumurile lor trebuie să fie separate.

Andra Volos a fost mult mai discretă în ceea ce privește viața ei amoroasă, după despărțirea de Bogdan Mocanu. Vedeta nu și-a mai oficializat nicio relație pe rețelele de socializare. În urmă cu puțin timp, tânăra și-a luta prin surprindere fanii de pe Instagram. După ce a postat o fotografie din dormitor, în care un bărbat misterios pare să stea pe piciorul tinerei, în timp ce savurează un pahar de vin, Andra Volos și-a șocat din nou fanii. Fosta concurentă de la Puterea dragostei a mărturisit că pleacă în Timișoara și așteaptă sfaturile fanilor cu privire la locurile pe care să le viziteze.

În videoclipurile și pozele postate de tânără la Instastory apare și un tânăr misterios, căruia Andra Volos evită să îi arate chipul.

Andra Volos și noul ei iubit au plecat în vacanță [Sursa foto: Instagram]

Anamaria Lintaru și Andra Volos s-au împăcat, după scandalurile din cauza lui Bogdan Mocanu

Ana Lintaru și Andra Volos au dat uitării toate neînțelegerile din trecut. Ambele au format un cuplu cu Bogdan Mocanu, ceea ce a pus bazele unei rivalități între cele două. În ciuda tuturor scandalurilor, cele două au decis să pună capăt trecutului și au devenit prietene bune.

„Pentru că am apreciat faptul că și-a cerut scuze în urma unor lucruri și pentru că nu sunt o persoană ranchiunoasă, am ales să trec peste chestiile copilărești. Și pe dos nu am de ce sa ma simt fiindca e ceva de domeniul trecutului”, a scris Ana Lintaru, pe pagina ei de Instagram.

