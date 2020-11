Andra Volos, implicată într-un triunghi amoros. Detalii exclusive despre bărbatul cu care ar avea o relație: ”Soția lui caută s-o bată peste tot că i-a mâncat banii”

Andra Volos [Sursa foto: Instagram]



Andra Volos, una dintre cele mai îndrăgite concurente de la Puterea Dragostei, a încheiat orice legătură cu fostul ei iubit, Bogdan Mocanu, pe care l-a cunoscut în timpul sezonul doi al competiției. Cei doi au avut o relație și după ce au părăsit emisiunea, însă au ales să pună punct poveștii de iubire din cauza certurilor și a geloziilor.

De curând, la adresa redacției WoWbiz au sosit câteva informații importante despre relația în care Andra Volos ar fi implicată. Fosta concurentă de la Puterea Dragostei este acuzată că se iubește cu un bărbat, care are soție și copii acasă. Aceste dezvăluiri bombă vin și cu dovezi: o fotografie cu Andra Volos și bărbatul respectiv, postată chiar de el pe contul de Instagram. De altfel, pe fundal este pusă o manea de dragoste, în care Andra Volos este protagonista videoclipului.

Andra Volos si bărbatul misterios[Sursa foto: Instagram]

Andra Volos[Sursa foto: Instagram]

Detalii exclusive despre triunghiul amoros

Fosta iubită a lui Bogdan Mocanu este o femeie râvnită de toți bărbații. Pe lângă faptul că este foarte frumoasă, Andra Volos este și foarte stilată. Fosta concurentă de la Puterea Dragostei a mărturisit, în urmă cu ceva timp, că este o femeie singură. O apropiată a bărbatului misterios din viața Andrei a făcut dezvăluiri bombă despre fosta lui Mocanu.

Femeia ne-a spus că Andra Volos are o relație cu un bărbat însurat, care are trei copii. Ba mai mult decât atât, soția acestuia ar fi căutat-o s-o bată, după ce ar fi aflat de povestea de iubire ascunsă dintre cei doi.

„Andra Volos are un iubit însurat !! Andra Volos trăiește o iubire pe ascuns cu un bărbat însurat cu 3 copii!! Soția lui a căutat o sa o bată peste tot pentru ca i-a mâncat toți banii din casa “cerșind” fel și fel de cadouri scumpe”, potrivit unei surse WoWbiz.

De altfel, conform unor surse, bărbatul respectiv și Andra Volos ar fi fost văzuți de foarte multe ori la aceeași masă, în restaurantele de fiță din Capitală. Deși nu mai sunt împreună de o lungă perioadă, Bogdan Mocanu ar fi fost foarte iritat de gesturile fostei iubite și ale bărbatului misterios. Câștigătorul primului sezon Puterea Dragostei ar fi avut ceva de spus la adresa relației pe care Andra Volos ar avea-o cu bărbatul însurat, potrivit surselor WoWbiz.