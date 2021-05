Andra Volos, jignită crunt pe rețelele de socializare! Fosta concurentă a răbufnit: „Am o stare oribilă!”

In articol:

Andra Volos, fosta concurentă de la „Puterea dragostei” a avut parte de un incident tare neplăcut pe rețelele de socializare. Printre cei care o urmăresc pe Instagram s-a strecurat și un hater care nu a avut nimic bun de spus despre ea, ba chiar a jignit-o, iar imediat frumoasa șatenă i-a răspuns într-un mod ironic.

Ce i-a reproșat o internaută Andrei Volos: „Moaca aia de maimuță”. Fosta concurentă de la „Puterea dragostei” a luat foc

De asemenea, a spus și cum se simte la nici o săptămână de la operația de remodelare a nasului, iar lucrurile nu par deloc bune.

Andra Volos este foarte activa pe Instagram, acolo unde-și ține la curent fanii cu tot ceea ce face. Are o comunitate numeroasă, de peste 500 de mii de oameni, iar toți vor să știe fiecare detaliu din viața ei. În urmă cu câteva ore, aceasta a făcut un Story-uri în timp ce se afla la salonul de înfrumusețare, unde își arajase părul. Vedeta a ținut telefonul mobil în așa fel încât să nu i se vadă și chipul, iar o internaută a taxat-o imediat și i-a trimis în privat un comentariu răutăcios.

„Probabil ești nemachiată cu moaca aia de maimuță și nu poți să te arăți”, i-a scris un hater șatenei.

Să nu credeți că aceasta a stat cu mîinile în sân, ci i-a dat imediat replica. Vedeta spune că nu avea nevoie de încă un motiv să fie supărată, pentru că avea deja unul. Se pare că la nici o săptămână de când și-a făcut operația de rinoplastie a răcit, iar asta îi poate pune în pericol sănătatea.

„Da, sunt nemachiată. Am noroc că mai găsesc câte un filtru care îmi pune câteva gene și mă mai ajută puțin la față. Mi-e rușine cu fața mea. De ce tot timpul trebuie să se trezească cineva să-mi strice starea și ziua când, de fapt, eu am o zi nasoală că sunt răcită rău și n-a trecut nici o săptămână de când sunt operată la nas și e grav. Am o stare oribilă și s-a trezit cineva să-mi trice starea mai mult de atât”, a spus Andra Volos pe rețelele de socializare. .