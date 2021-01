Andra Volos, mesaj direct pentru Bogdan Mocanu?! “În cinstea fostului”

Andra Volos pare mai fericită ca niciodată! Ce mesaj i-a transmis fostului ei partener!

Andra Volos a fost una dintre cele mai iubite și apreciate concurente din sezonul doi Puterea Dragostei. Tânăra i-a impresionat pe fanii emisiunii fenomen de la Kanal D prin felul ei de a fi. Andra a început o relație cu Bogdan Mocanu, care a continuat și în România, după ce au părăsit competiția.

Cei doi foști concurenți de la Puterea Dragostei au trăit o poveste de iubire ca-n filme, cu certuri și împăcari. Ba chiar mai mult decât atât, au locuit pentru o perioadă împreună. După o relație cu suișuri și coborâșuri, cei doi au realizat că nu mai este loc de împăcare.

Recent, Bogdan Mocanu și-a făcut o nouă relație, spunând că este mult mai bine acum. A recunoscut că a suferit o perioadă după desparțirea de Andra Volos, însă și-a revenit și acum este fericit alături de o altă persoană.

„Da, nu mai sunt singur. S-a terminat demult relația cu Andra. S-a terminat și perioada aia de doliu cum ar veni, doliu sufletesc. Am suferit, pentru că după ce ne-am despărțit tot apăreau noutăți și eram așa dezamăgit zilnic, până când a început să nu mă mai deranjeze și în sfârșit am reușit să-mi deschid inima. Nu am lăsat nimic, s-a întâmplat pur și simplu, iar asta face să fie foarte intens. Nu ne-am mutat împreună, dar petrecem foarte mult timp împreună. ”,a declarat Bogdan Mocanu.

Andra Volos, mesaj pentru Bogdan Mocanu?!

Andra Volos a postat, recent, un video cu un mesaj direct pentru fostul ei partener.

“În cinstea fostului”,a scris Andra Volos, pa pagina ei de Instagram, în timp ce servea un pahar de băutură, la un restaurant luxos.