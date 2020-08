In articol:

Andra Volos, despre Dodo, după zvonurile relației cu Bogdan Mocanu. Andra Volos și Bogdan Mocanu au decis să pună capăt relației lor. Fosta concurentă de la Puterea dragostei este cunoscută pentru firea sa vulcanică și pentru modul cum le-a „atacat” pe fetele care se apropiau de fostul ei iubit. Acum, frumoasa șatenă pare să fie o altă persoană.

După ce s-a zvonit că Bogdan Mocanu ar forma o relație cu Dodo, Andra a decis să mai adreseze încă o dată situația, pentru a demonstra că nu este afectată de situație.

„Dacă vreau să fac ceva cu răutate, o spun. Nu am nimic cu Dodo, poate se aștepta să-i scriu, cum i-am scris și Ellei. Eram o femeie geloasă, dar acum nu mai suntem împreună și nu mă interesează. A vorbit urât așa de mine, dar este strict treaba ei. Dacă o s-o văd, probabil o să-i zic ceva, dacă nu, Doamne ajută! Îi doresc multă sănătate și la cât mai multe cântări. Știți că eu când am fost geloasă, eu am spus. Eu nu port ură pe nimeni”, a mărturisit Andra Volos, într-un live pe pagina ei de Instagram.

Bogdan Mocanu a ținut să lămurească situația referitoare la o posibilă relație cu Dodo, cântăreața alături de care a scos un hit. După clipurile de ieri, postate de Dodo, în care aceasta apare într-un tricou, care ar fi fost preferatul Andrei Volos, Mocanu a ținut să facă un live pe Instagram unde să explice cu lux de amănunte situația. Potrivit spuselor acestuia, Dodo și mama ei aveau treabă în București, astăzi, așa că noaptea trecută au petrecut-o în locuința lui Bogdan. (Citeste si: Bogdan Mocanu, prins cu Ella în oraș: „Nu poți face din țăran...”)

De altfel, câștigătorul sezonului 1 al emisiunii Puterea Dragostei a mai spus că el nu a dormit seara trecută acasă. Totodată, discuțiile ar fi apărut după ce Dodo, îmbrăcată în tricoul preferat al fostei lui Mocanu, a încercat să-l surprindă pe acesta cu un tort. În urma acestor clipuri, Andra a avut o reacție neașteptată pe pagina ei de Instagram.

