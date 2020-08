Andra Voloș nu a iertat-o pe Ella de la Puterea dragostei!

Andra Voloș nu a iertat-o pe Ella de la Puterea dragostei! Înainte de finala Puterea dragostei, un scandal uriaș s-a iscat în momentul în care în presă au apărut o serie de imagini din Centrul Vechi, avându-i drept protagoniști pe Ella și Bogdan Mocanu. Totul a fost interpretat diferit, concret s-a marșat pe ideea că ei ar avea o relație amoroasă, mai ales că ambii erau singuri de ceva vreme, Jador și Andra fiind doar două nume pe lista lor sentimentală.

Dacă în public, Andra Volos a încercat să fie amabilă, în privat, jură sursele noastre, discuția a fost departe de a fi amabilă. Mai exact,mesajele vocale ale Andrei către Ella de la ”Puterea Dragostei” au fost departe de a fi unele ”împăciuitoare”, iar referirile la violența fizică nu au lipsit. ”Poate îți rup năsucul acela frumos”, a fost una dintre amenințările primite de Ella de la Andra care, printre altele, a precizat că nu va face scandal pentru Bogdan Mocanu de la ”Puterea Dragostei”, ”pentru că nu merită”, ci doar pentru că i se pare că bruneta nu ar fi fost suficient de cuminte. Și, mai mult, Andra i-ar fi sugerat Ellei că nu ea va pune în practică evenimentele violente, ci are amici care s-ar putea ocupa de ea.

Andra Voloș nu a iertat-o pe Ella de la Puterea dragostei! Sursele WOWbiz.ro au avut dreptate, iar cele dezvăluite de ele aveau să fie confirmate chiar de Andra, zilele trecute, la emisiunea ”Totul despre Puterea dragostei”, de la WOWbiz.ro, în care a ținut să vorbească pe marginea acestui subiect. ”Recunosc, am luat foc atunci când am văzut pozele! Vulcanică, așa cum sunt, am căutat-o pe Ella și i-am spus că am să îi rup năsucul, și alte amenințări. Mai mult, îmi luasem bilet să vin la finală, la București, și să îi fac un circ chiar la fața locului. Am dorit să o susțin pe Bianca, să îi iau un buchet de flori și să mă prezint la KanalD, să îi spun în față vreo două Ellei, ce cred eu cu adevărat despre ea. Sper să nu ne vedem nici acum, că nu mi-a trecut, în ciuda explicațiilorreferitoare la fotografiile cu Bogdan”, a declarat fosta concurentă la WOWbiz.ro!

Andra Voloș nu a iertat-o pe Ella de la Puterea dragostei! Mai mult, Andra a dezvăluit faptul că relația lor a fost una proastă cât ea a stat în casă! ”Noi nu ne-am înțeles prea bine, din contră, am avut mereu discuții la Puterea dragostei. Mă enerva că, de fiecare dată când mă certam cu Bogdan, ea se ducea să îl consoleze la baie. Se băga mereu, cică era prietena lui, în condițiile în care toată lumea știa că ea trebuia să intre în competiție pentru Mocanu în sezonul 2, în concluzie, nu îi era indiferent. De aici, problemele noastre”, a menționat Andra la WOWbiz.ro