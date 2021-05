Andra Volos nu l-a uitat pe Bogdan?! S-a filmat dansând pe muzica lui: ”Ești total un alt bărbat”. Reacția lui Mocanu

In articol:

Andra Volos și Bogdan Mocanu au trăit o frumoasă poveste de dragoste timp de câteva luni. Cei doi s-au cunoscut în casa Puterea Dragostei, iar mai apoi și-au continuat relația în România. Au avut parte de o iubire cu năbădăi, cu multe certuri și împăcări, care într-un sfârșit a ajuns la final.

Andra și Bogdan au ales să meargă pe drumuri diferite, iar câștigătorul primului sezon Puterea Dragostei și-a făcut o nouă iubită, pe care momentan o ține ascunsă de ochii curioșilor!

Citeste si: Andra Volos, jignită crunt pe rețelele de socializare! Fosta concurentă a răbufnit: „Am o stare oribilă!”

Andra Volos i-a luat pe toți prin surprindere atunci când a postat un video pe TikTok, în care dansa pe piesa lui Mocanu. În urmă cu ceva timp, Bogdan și Jador au lansat o piesă de dragoste, cu un mesaj controversat: ”Nu știi cum să dai de mine”. Ei bine, versurile lui Bogdan se pare c-au pus-o pe gânduri pe Andra, căci s-a filmat dansând pe piesa lui, postând și un mesaj: ”Ești total un alt bărbat”.

Bogdan Mocanu[Sursa foto: Captură Video]

Citeste si: Cum arată Andra Volos după ce și-a făcut rinoplastie. Fosta concurentă de la Puterea Dragostei și-a dat bandajele jos

Citeste si: Andreea Marin, despre mariajul cu Ștefan Bănică Jr.: „Nu exista nicio atracție pentru mine”- bzi.ro

” Vreau să știi că m-am schimbat, că am crescut, că am evoluat, că după toată experiența asta am băgat ceva la cap. Nu e destul să fii frumoasă, nu e destul să fii bună la pat, jur că nu mai sunt același, sunt total un alt bărbat”, așa arată câteva versuri pe care le cântă Mocanu.

” Eu cred că Mocanu a scos piesa asta pentru tine/ Mocanu a scris-o pentru tine, ar trebui să te simți specială/ Te-a înlocuit cu ceva mai bun, așa ca idee/ Nu-l meritai pe Mocanu din toate punctele de vedere/ Îți plânge sufletul după el?/Dansezi pe muzica lui/ Era pentru tine versul/ Cauți băgare de seamă, păcat că nu ți-o acordă/ Chiar ești foate frumoasă, dar pe muzica n-ai niciun haz”, sunt doar câteva dintre comentariile din mediul online, în urma videoclipului postat de Andra Volos.

Bogdan Mocanu, prima reacție

Bogdan Mocanu a avut și o reacție după filmulețul postat de Andra Volos. La scurt timp, câștigătorul Puterea Dragostei a postat mai multe insta-story-uri, în care le mulțumește susținătorilor lui că de fiecare dată comentează acolo unde trebuie, atunci când n-o face el.

” Dacă eu nu sunt, pe Tiktok, pe Instagram, pe unde vedeți voi și este cazul..săriți ca o haită de hiene pe cine mă atacă. Mulțumesc mult că vă faceți treaba, poate mai bine decât aș fi făcut-o eu”, a spus Bogdan Mocanu.